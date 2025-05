Der Genfer Staatsrat Antonio Hodgers tritt nach zwölf Jahren Amtszeit aus der Genfer Regierung zurück. Foto: SALVATORE DI NOLFI

Darum gehts Antonio Hodgers kündigt überraschend seinen Rücktritt als Staatsrat an

Hodgers erhielt politisches Asyl nach Flucht aus Argentinien

Seit 2013 Mitglied der Genfer Regierung, zweimal bestätigt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Genfer Staatsrat Antonio Hodgers (Grüne, 49) hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der 49-Jährige war 2023 für eine dritte Amtszeit wiedergewählt worden.

Hodgers kündigte am Mittwochmittag überraschend seinen Rücktritt an einer Medienkonferenz an. Der am 7. Februar 1976 in Buenos Aires geborene Hodgers kam zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester von Argentinien in die Schweiz, nachdem sein Vater durch die argentinische Militärdiktatur sein Leben verloren hatte.

Die Familie erhielt politisches Asyl. Mit 15 Jahren wurde Hodgers eingebürgert und engagierte sich in der Folge im Jugendparlament seines damaligen Wohnortes Meyrin GE.

Von 1997 bis 2007 gehörte Hodgers dem Grossen Rat des Kantons Genf an, 2007 wurde er Nationalrat. 2013 wurde der Politiker der Grünen in die Genfer Regierung gewählt und trat kurz darauf aus dem Nationalrat zurück. 2018 und 2023 wurde er zweimal als Genfer Staatsrat bestätigt.