Veranstaltung der Mitte Äussert sich heute Amherd zum F-35-Kauf?

Die Delegierten der Mitte wählen am Samstag in Bern ihren neuen Parteipräsidenten. Philipp Matthias Bregy soll die Nachfolge von Gerhard Pfister antreten. Erwartet wird am Anlass auch alt Bundesrätin Viola Amherd.

Publiziert: vor 24 Minuten | Aktualisiert: vor 16 Minuten