Die Mitte sucht einen neuen Parteipräsidenten. Bis am 28. April läuft die Bewerbungsfrist. Mit Fraktionschef Philipp Matthias Bregy wirft nun der Top-Favorit den Hut in den Ring. Im Blick-Interview erklärt er, was er vorhat.

1/8 Er tritt an: Der Walliser Nationalrat Philipp Matthias Bregy will Mitte-Präsident werden. Foto: Kim Niederhauser

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Am 28. Juni wählen die Mitte-Delegierten die Nachfolge von Parteichef Gerhard Pfister (62). Bis am 28. April läuft die Bewerbungsfrist. Der Walliser Nationalrat und Fraktionschef Philipp Matthias Bregy (46) gilt als Favorit für den Chefposten. Nun wirft er offiziell seinen Hut in den Ring.