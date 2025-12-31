Die schwerreichen Gründer der Partners Group und Urheber der Kompass-Initiative denken über eine eigene Partei nach. Sie möchten damit die Europapolitik aufmischen. Der Druck auf die FDP steigt.

Milliardär Gantner denkt über Gründung einer neuen Partei nach

Eben erst sprach der Schweizer Milliardär Fredy Gantner (57) noch bei US-Präsident Donald Trump (79) im Weissen Haus vor, um den Zoll-Deal vorwärtszubringen. Jetzt möchte er offenbar in der Schweiz mehr mitreden. Die drei Gründer der Partners Group – neben Gantner sind dies Marcel Erni (60) und Urs Wietlisbach (64) – erwägen offenbar die Gründung einer neuen Partei. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger».

Grund dafür: Zoff bei der FDP. Die Spannungen rund um die Positionierung zu den EU-Verträgen wirken bei den Freisinnigen nach – obwohl die Delegierten im Oktober Position bezogen haben.

FDP-Spitze reagiert gelassen

Eine Gruppe von FDPlern ist nach dem klaren Ja der liberalen Partei zu den EU-Verträgen offenbar nachhaltig verärgert. Für Unmut sorgt insbesondere, dass die Parteidelegierten kein Ständemehr verlangen wollen. Gantner und seine Geschäftspartner haben bereits die Kompass-Initiative lanciert, die auch das Ziel eines Ja der Stände verfolgt.

«Ein paar Dutzend» Freisinnige hätten sich gemeldet und die Diskussion angestossen, sagt Philip Erzinger, Geschäftsführer der Kompass-Initiative, zum «Tages-Anzeiger». Ein Entschluss zur Parteigründung sei aber noch nicht gefasst worden, so Erzinger weiter.

Gelassen reagiert FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher (58). Eingefleischte Liberale würden sich nicht so schnell abwenden, sagt sie dem «Tages-Anzeiger». Und auch der Züchter Kantonalpräsident Filippo Leutenegger (73), selbst kritisch gegenüber dem EU-Deal eingestellt, sagt, die Gründung einer Partei sei ein enormer Kraftakt. «Dafür reichen die europapolitischen Differenzen der FDP kaum.»

Mit den öffentlich gemachten Gedankenspielen dürften die Kompass-Initianten auch den Druck auf die FDP erhöhen wollen. In den nächsten Monaten wird sich das Parlament mit der Initiative befassen.