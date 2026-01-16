DE
SVP-Tagung
Blocher nicht am Rednerpult – Albisgüetli trotzdem ausgebucht

Die Albisgüetli-Tagung der Zürcher SVP ist auch ohne Urgestein Christoph Blocher am Rednerpult ein Erfolg. Bundesrat Albert Rösti musste wegen einer Magen-Darm-Grippe absagen.
Die Zürcher SVP hält an diesem Freitag ihre traditionelle Albisgüetli-Tagung ab. Auch ohne Christoph Blocher als langjähriges Zugpferd am Rednerpult ist der Anlass ausgebucht.

Anders als sonst ist das Rednerpult in diesem Jahr voll in SVP-Hand: Nach alt Nationalrat Roger Köppel hält Bundespräsident Guy Parmelin eine Rede. Buh-Rufe wie etwa im vergangenen Jahr bei Bundesrat Beat Jans (SP) sind somit keine zu erwarten.

Reden und Abendessen

Im Publikum anwesend sind neben alt Bundesrat Christoph Blocher auch SVP-Parteipräsident Marcel Dettling, Fraktionspräsident Thomas Aeschi sowie zahlreiche National- und Ständeräte, darunter Magdalena Martullo-Blocher oder Mauro Tuena.

SVP-Bundesrat Albert Rösti musste krankheitsbedingt absagen. Er leidet schon die ganze Woche an einer Magen-Darm-Grippe. An der Albisgüetli-Tagung treffen sich seit fast 40 Jahren jeweils rund 1000 SVP-Mitglieder zu politischen Reden und einem Abendessen.

