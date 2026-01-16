Ex-Barbetreiber: «Wir wurden regelmässig, ich glaube jährlich, inspiziert»

Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk

Wie konnte es nur zu der Katastrophe in Crans-Montana kommen? Genau das untersuchen derzeit die Ermittler. Im Fokus stehen unter anderem die Brandschutzvorschriften im Lokal.

Éric Dosdo, ehemaliger Manager des Le Constellation, leitete die Bar von 2005 bis 2015, bevor sie von der Familie Moretti übernommen wurde. Gegenüber dem französischen TV-Sender BFM erklärte er, dass während seiner Zeit im Betrieb jährliche Kontrollen im Bereich Brandschutz durchgeführt worden seien. «Die Überprüfungen gingen jeweils recht schnell, da keine grösseren Arbeiten vorgenommen wurden», so Dosdo.

Die Gemeinde Crans-Montana räumte ihrerseits ein, dass seit 2019 keine Sicherheits- und Brandschutzprüfung der Bar durchgeführt worden war. Die Ermittler prüfen nun insbesondere, ob die Brandschutzauflagen eingehalten wurden, wie es um die Zugänglichkeit der Feuerlöscher stand und ob die Fluchtwege korrekt ausgewiesen und nutzbar waren.

Dosdo äusserte sich zudem bereits, dass während seiner Amtszeit kein Akustikschaumstoff an der Kellerdecke angebracht war, wie du im Tickereintrag 12.1. nachlesen kannst.