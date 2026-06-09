Ständerat will keine Ausweitung des Sonntagsverkaufs

Der Ständerat stritt sich am Dienstag über die Flexibilisierung der Sonntagsverkäufe. Letztlich lehnte er die Vorlage aus Zürich überraschend ab. Die Gewerkschaften drohten im Vorfeld bereits mit dem Referendum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ständerat lehnt Ausweitung der Sonntagsverkäufe mit 22 zu 21 Stimmen ab

Zürcher Standesinitiative wollte flexiblere Ladenöffnungszeiten zur Wirtschaftsförderung einführen

Schweizweit aktuell nur vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr erlaubt

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Es ist ein umstrittenes Thema: die Ausweitung der Sonntagsverkäufe. Heute dürfen Läden in der Schweiz an maximal vier Sonntagen pro Jahr offen haben. Je nach Kanton wird diese Regelung unterschiedlich umgesetzt. Während vierzehn Kantone – darunter Zürich, St. Gallen oder Genf – die Möglichkeiten voll ausschöpfen, bleiben die Ladentüren in der Waadt oder in Neuenburg sonntags das ganze Jahr geschlossen.

Eine Standesinitiative aus Zürich will den Sonntagsverkauf weiter liberalisieren. Die Schweizer Wirtschaft sei in den vergangenen Jahren von mehreren Krisen getroffen worden, heisst es. Flexiblere Ladenöffnungszeiten könnten dem Gewerbe helfen. Der Ständerat schickte das Geschäft am Dienstag aber überraschend bachab. Die Abstimmung fiel mit 22 zu 21 Stimmen bei einer Enthaltung äusserst knapp aus. Die Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben des Stände- und Nationalrats empfahlen die Vorlage zur Annahme. Der Arbeitnehmerverband Travail.Suisse drohte bereits vor der Debatte mit dem Referendum.

«Nachteil gegenüber Onlinehandel»

Für das Geschäft setzte sich GLP-Ständerätin Tiana Moser (47) ein. «Die Menschen haben ein erhöhtes Bedürfnis nach Flexibilität», sagte sie. Bereits heute werde online rund um die Uhr eingekauft. Dadurch gerieten die physischen Läden unter Druck. Eine Ausweitung der Sonntagsverkäufe könnte zudem helfen, die Innenstädte zu beleben.

Doch die Zürcherin erhielt Gegenwind. Der Genfer SP-Ständerat Carlo Sommaruga (66) sprach von einem «Frontalangriff auf die Arbeitnehmer der Schweiz». Das Gesetz hätte direkten Einfluss auf das Leben der Detailhandelsverkäuferinnen und -verkäufer. Diese seien bereits heute harten Arbeitsbedingungen ausgesetzt.

Auch Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard (58) schaltete sich ein. Die Kirchen hätten den Sonntag als Erholungstag eingeführt. «Heute ist die Wirtschaft zur neuen Religion der Gesellschaft geworden», sagte er. Der Handel greife den freien Sonntag immer wieder an. Wenn die Ambulanz am Sonntag nicht arbeite, sei dies ein Problem. Dass die Geschäfte offen seien, sei hingegen nicht entscheidend.

Bürgerliche Mitte gespalten

Auch von bürgerlicher Seite wurde der gesellschaftliche Wert des freien Sonntags betont. Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger (61) sagte: «Der Sonntag ist die Atempause unserer Gesellschaft!» Sie sei zwar für liberalere Ladenöffnungszeiten, jedoch nicht am Sonntag. Der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark (67) sagte: «Die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten führt dazu, dass das Gesicht des Sonntags von Hektik geprägt wird.»

Die bürgerliche Mitte war allerdings gespalten. So warb der Tessiner Mitte-Ständerat Fabio Regazzi (63) für die Annahme der Vorlage. Die Arbeitnehmenden könnten die Sonntagsarbeit an einem anderen Tag kompensieren, argumentierte er. Zudem seien die Kantone frei in der Umsetzung. «Das Tessin als Grenzregion leidet darunter, dass die Bevölkerung am Sonntag zum Einkaufen einfach nach Italien fährt», sagte er.

Zuletzt meldete sich Wirtschaftsminister Guy Parmelin (66, SVP). Studien würden einen leichten positiven Effekt für die Geschäfte zeigen, sagte er. Zudem habe die grosse Mehrheit der Kantone die Vorlage befürwortet. Das Arbeitsgesetz garantiere weiterhin den Schutz der Arbeitnehmenden. Doch auch das Votum des Bundesrats konnte die Ständerätinnen und Ständeräte nicht mehr umstimmen.

Die Gewerkschaften zeigten sich erleichtert über den Entscheid. Der Sprecher von Travail.Suisse, Thomas Bauer (58), sagte zu Blick: «Ich hoffe, dass auch der Nationalrat diese unsinnige Vorlage beerdigt.» Sollte sie am Ende dennoch durchkommen, würden die Gewerkschaften am Referendum festhalten. Am Ende würde das Stimmvolk über die Ausweitung des Sonntagsverkaufs entscheiden.

Detailhändler für Ausweitung

Die grossen Detailhändler befürworten die Liberalisierung des Sonntagsverkaufs. Deshalb geraten sie immer wieder mit den Gewerkschaften in Konflikt. Der Streit zwischen der Unia und der Migros-Daily-Filiale an der Zollstrasse in Zürich landete kürzlich sogar vor Bundesgericht. Dieses entschied, dass das Geschäft zu weit vom Bahnhof entfernt liegt und deshalb sonntags nicht geöffnet haben darf.

Anders urteilte das Bundesgericht bei der Gooods-Filiale in Winterthur. Um sonntags geöffnet zu haben, deklarierte Migrolino die Filiale als Gastrobetrieb. Der Kanton erkannte diesen Status jedoch nicht an. Trotzdem bleibt der Laden geöffnet, weil das Geschäft – wie das Bundesgericht bestätigte – als «Betrieb für Reisende» gilt.