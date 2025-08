«Auf ganzer Linie gescheitert»

Es sind vor allem linke Politikerinnen und Politiker, die sich in der Nacht mit deutlichen Worten zu Trumps Zollhammer geäussert haben. SP-Nationalrat Jon Pult etwa schreibt auf der Plattform Bluesky, er wolle es diplomatisch ausdrücken. Um dann festzuhalten: «Die bundesrätliche Bücklingsstrategie gegenüber Trump greift nicht.» In der neuen «Weltunordnung» brauche es keine Anbiederung an Autokraten, sondern demokratische Verbündete.