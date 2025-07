Trump lässt nicht nur die Schweiz im Ungewissen. Selbst Kriegsparteien wie Thailand und Kambodscha erhielten Zollbescheide. In Bern herrscht Funkstille. Ohne Einigung droht der Schweiz der höchste Zollsatz in Europa. Es bleibt die Hoffnung auf eine Fristerstreckung.

Verhandelt hart: US-Präsident Donald Trump lässt mit seiner Zollpolitik nicht nur die Schweiz zappeln. Foto: Keystone

Trump verknüpft Handelspolitik mit Aussenpolitik und persönlichen Präferenzen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Konsternierte Gesichter in Bern. Ab heute gelten neue Zölle für Einfuhren in die USA, und die Schweiz wartet weiter auf den Zollbescheid aus Washington. Statt auf Truth Social weitere Zollbriefe zu veröffentlichen und die blank liegenden Nerven von angespannten Handelspartnern zu beruhigen, widmete sich US-Präsident Donald Trump (79) kurz vor Ablauf der Verhandlungsfrist einem «Präsidenten-Fitnesstest und Präsidenten-Fitnesspreis», die er einführen will.

Ohne Zollentschluss aus Washington steht die Schweiz in Europa praktisch allein auf weiter Flur da – die drohenden 31 Prozent würden die höchsten Zölle auf dem Kontinent bedeutet. Auch Norwegen wartet weiterhin auf den Brief von Trump, ist aber «bloss» mit einem Zollsatz von 25 Prozent belegt. Mit der EU verständigte sich Trump diese Woche auf 15 Prozent.

Selbst Thailand und Kambodscha, die sich eben noch bekriegten, haben in letzter Minute Zollbescheid aus Washington erhalten. Trump drohte den beiden Streithähnen mit Handelsstopp, wenn sie die Waffen nicht schweigen lassen. Doch wie Kambodscha wird auch der US-Verbündete Thailand mit 36 Prozent belegt – ein Wink mit dem Zaunpfahl Washingtons, dass Trump Handelspolitik an Aussenpolitik und persönliche Präferenzen bindet.

Sonderfall China

Ebenfalls weiter brieflos sind Liechtenstein, Island, Serbien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Moldau, Georgien, Aserbaidschan, die Türkei und die Ukraine.

China ist ein Sonderfall, eine Zollpause läuft am 12. August aus. Neue Verhandlungen sind geplant, aber ein Deal ist noch offen. Kuba, Belarus, Nordkorea und Russland sind von den Zöllen ausgenommen, da sie bereits durch Sanktionen betroffen sind, die den Handel mit den USA stark einschränken.

Auch grössere Handelspartner der USA wie Australien, Indien, Mexiko und Taiwan haben noch keine endgültige Zollentscheidung erhalten. Kanada bestrafte Trump in letzter Minute mit 35 Prozent. Ein Aufschlag von 10 Prozent – wohl weil sich Kanada eben dazu geäussert hat, Palästina als Staat zu anerkennen.

Hoffen auf Fristerstreckung

Weniger im Ungewissen sind mehr als 150 kleine Staaten, die vorab in Afrika, der Karibik und im Pazifik liegen. Diese trifft nur der 10-Prozent‑Basiszoll. Laut dem Weissen Haus ist für sie ein «einheitlicher Tarifbrief» in Vorbereitung.

Das dürfte die Schweiz auf eine Fristerstreckung hoffen lassen. Doch statt Entgegenkommen zu signalisieren, setzte Trump in diesen Tagen auf Druckpolitik, um Zugeständnisse zu erwirken.