Trumps Zölle Keller-Sutter hofft, dass Schweiz nicht schlechter als EU wegkommt

Die Schweiz muss sich nach Ansicht von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter beim Thema Zölle in Geduld üben. Für die Schweiz als Exportland sei eine Lösung wichtig. Alles, was an höheren Zöllen komme, sei ein Schaden für die Wirtschaft.

Publiziert: vor 37 Minuten