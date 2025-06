Wer für die Fahrt durch die Alpen einen Autoverlad nutzen will, muss teils tief in die Tasche greifen. Künftig soll die Autobahnvignette auch für den Verlad gelten, fordert Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy.

Sie kosten bis zu 3559 Franken: Mitte-Bregy will «Wegzölle» weghaben

1/5 In der Schweiz gibt es verschiedene Autoverlade durch die Alpen. Foto: Keystone

Darum gehts Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy fordert Integration der Autoverlade in die Autobahnvignette

«Hohe und unberechtigte ‹Wegzölle›» sollen weg

Vorschlag zielt auf Entlastung strukturschwacher Regionen und Umweltschutz ab

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Mitte-Nationalrat Martin Candinas (44) mischt die Verkehrspolitik auf: Die Autobahn-Vignette soll künftig 80 Franken kosten, gleichzeitig sollen die Treibstoffpreise sinken. Damit sollen ausländische Automobilisten stärker zur Kasse gebeten werden.

Jetzt legt sein Parteikollege Philipp Matthias Bregy (46) mit einem weiteren Vorschlag nach. Die Vignette soll künftig nicht nur für die Nationalstrassen, sondern auch für die verschiedene Autoverlade gelten, schlägt der Mitte-Fraktionschef vor. Am Lötschberg, Furka oder Vereina beispielsweise.

Kostenlast für Bergler

Dort können sich Autofahrer bequem per Zug durch die Alpentunnel chauffieren lassen. Aktuell zu entsprechenden Kosten allerdings: Die einfache Fahrt von Oberwald VS durch den Furkatunnel nach Realp UR schlägt mit 33 Franken zu Buche, im 30er-Abo immer noch mit 24 Franken. Die einfache Strecke Kandersteg–Goppenstein wiederum ist ab 26 Franken zu haben. Für Pendler kostet das Jahresabo aber satte 3559 Franken.

Bregy sieht in den Verladepreisen eine Kostenlast, die vor allem die Bergler drückt. «Diese hohen und unberechtigten ‹Wegzölle›, die insbesondere strukturschwache Regionen wie das Berner Oberland, Graubünden oder das Wallis betreffen, stehen in einem krassen Missverhältnis zum Preis der Autobahnvignette», schreibt er in seinem Vorstoss. Zum Vergleich: Die freie Fahrt auf allen Autobahnen kostet derzeit gerade mal 40 Franken pro Jahr.

Steilpass von Candinas

Mitte-Fraktionschef Bregy nimmt nun den Candinas-Steilpass auf: «Die Benutzung der Autoverlade ist in die Autobahnvignette zu integrieren. Dies umso mehr dann, wenn der Vignettenpreis erhöht werden wird», macht er klar.

Die Vignetten-Mehreinnahmen müssten zur Entlastung und zu Gunsten der inländischen Verkehrsteilnehmenden eingesetzt werden – mit der Integration der Autoverlade als Teil davon.

Unterstützung Umwegverkehr

Unterstützung erhält er dabei von verschiedenen Seiten. Neben einigen Mitte-Gspänli – darunter auch Candinas – haben SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor (61), der Grüne Christophe Clivaz (56) und die SP-Politiker Emmanuel Amoos (44) und Jon Pult (40) den Vorstoss mitunterzeichnet.

Nicht ohne Grund: Mit dem günstigeren Autoverlad werde auch Umwegverkehr verhindert, so Bregy, «was nicht nur aus ökonomischer, sondern auch ökologischer Sicht sinnvoll ist».