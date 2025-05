Am Gotthard staut es sich, wohl auch an Auffahrt wieder. Das beschäftigt auch die Politik. Erst kürzlich entschied der Nationalrat über Massnahmen – und auch der Bundesrat will verschiedene Dinge prüfen. Die Liste, was geplant ist.

Das will die Politik gegen den Gotthard-Stau tun

1/5 Vor dem Gotthard stauen sich die Autos. Foto: IMAGO/Geisser

Darum gehts Staus am Gotthard: Politik diskutiert Massnahmen gegen Ausweichverkehr

Nationalrat stimmt Vorstössen zu, um Ausweichverkehr zu bekämpfen

Hat die Schweiz einige Tage frei, staut es sich am Gotthard. Zumindest in den vergangenen Jahren waren Ostern, Auffahrt oder Pfingsten davon geprägt. Auch in diesen Tagen dürften sich viele Autofahrerinnen und Autofahrer ärgern. Auch für die lokale Bevölkerung sind die Staus vor dem Gotthard, aber auch um die A13 beim San Bernardino ein grosses Ärgernis, da der Ausweichverkehr die Kantons- und Dorfstrassen verstopft.

Auch die Politik diskutiert über verschiedene Massnahmen. Erst kürzlich hat der Nationalrat zwei Vorstössen zugestimmt, um den Ausweichverkehr zu bekämpfen.

Ausweichverkehr ausbremsen

Sind Nord-Süd-Transitachsen wegen Staus verstopft, sollen die betroffenen Kantone den Ausweichverkehr über wichtige Durchgangsstrassen ausbremsen können. Strassenabschnitte sollen bei Bedarf vorübergehend gesperrt werden können. Der Vorstoss, der vom Nationalrat angenommen wurde, betrifft die Hauptstrassen H2 und H13 in den Kantonen Uri, Graubünden und Tessin. Anwohner und auch Zubringer sollen diese Strasse trotz Sperrungen für den Transitverkehr befahren dürfen.

Der Vorstoss geht nun an den Ständerat.

Navi-Betreiber in die Pflicht nehmen

Der Bundesrat solle die gesetzliche Grundlage schaffen, damit die Navi-Betreiber künftig angeordnete Strassensperrungen abbilden müssen, fordert der Nationalrat. Technisch sei die Übermittlung solcher Daten möglich. Entsprechend müssten die Betreiber gezwungen werden, diese Verkehrsbeschränkungen abzubilden und den Verkehr nicht auch noch auf diese Strecken zu lenken.

Auch über diesen Vorstoss entscheidet nun der Ständerat.

Maut fällt durch – kommt die Initiative?

Durchgefallen ist jedoch eine Gotthard-Maut. Hauchdünn – Nationalratspräsidentin Maja Riniker (47, FDP) musste den Stichentscheid fällen – lehnte der Nationalrat eine solche umstrittene Massnahme ab. Auch der Bundesrat hatte sich dagegen ausgesprochen, vor allem aus Sorge um den nationalen Zusammenhalt.

Das macht er in einem Bericht klar, den er vor einem Jahr veröffentlicht hat. Eine Gebühr würde zwar nützen, glaubt die Regierung. Doch sie findet es problematisch, würde das Tessin als einziger Landesteil über keine frei verfügbare, ganzjährige und wintersichere Strassenverbindung zum Rest der Schweiz verfügen. Zudem würde es für den Tessiner Tourismus «einen gravierenden Nachteil darstellen».

Mit der Ablehnung im Nationalrat aber ist die Forderung längst nicht vom Tisch. Der Verein Pro Alps, die frühere Alpen-Initiative, will nun die Lancierung einer Volksinitiative prüfen, wie er kurz nach der Debatte mitteilte.

Der Bundesrat will hingegen andere Massnahmen prüfen, um das Urner- und das Bündnerland zu entlasten. 86 Massnahmen hat der Bundesrat geprüft, die allermeisten davon verworfen. An einigen Hebeln will man aber ansetzen.

Tröpfchenzähler bei Ausfahrten: Die Zufahrt zum Gotthard wird schon seit über 20 Jahren mit einem Tröpfchenzähler-System reguliert. Per Lichtsignal wird gesteuert, dass nicht zu viele Autos und Lastwagen den Tunnel verstopfen. Ein solches automatisiertes System könnte auch bei den Autobahnausfahrten zum Einsatz kommen. Schon heute gibt es an einigen Ausfahrten Lichtsignale, oder es kommen Verkehrspolizisten zum Einsatz. Das Bundesamt für Strassen soll nun aber eine fixe, zentral gesteuerte Lösung prüfen.

Ausfahrten sperren: Auf der A2 Richtung Süden zieht der Bundesrat auch die komplette Schliessung von Autobahnausfahrten in Betracht. Alle Ausfahrten im Urnerland – mit Ausnahme von jener bei Altdorf – könnten in Stau-Zeiten gesperrt werden. Was die Folgen sind, soll im Rahmen eines Pilotversuchs getestet werden.

Einfahrten sperren: An Tagen mit besonders viel Verkehr soll man umgekehrt auch nicht mehr auf die A2 auffahren können. Die Einfahrt Göschenen wird bereits heute bei Stau gesperrt, künftig sollen auch die Anschlüsse Erstfeld, Wassen und Amsteg nicht mehr zugänglich sein. Die Sperrung soll für alle gelten, auch für Anwohnerinnen und Anwohner – weil alles andere zu kompliziert wäre. Auch hier wünscht sich der Bundesrat einen Pilotversuch.

Anpassen des Tropfensystems: Maximal 1000 Autos dürfen pro Stunde und Fahrtrichtung den Gotthard passieren – wobei ein Lastwagen gleich viel wie drei Autos zählt. Der Bundesrat ist unter Umständen bereit, diese Höchstgrenze etwas zu erhöhen, wenn die alte Tunnelröhre wieder in Betrieb ist – was ungefähr 2030 der Fall sein soll.

Zug soll attraktiver werden: Ausserdem will der Bundesrat «vertieft» prüfen, wie man die Verlagerung von der Strasse auf die Schiene weiter vorantreiben kann. Dabei denkt die Regierung an Massnahmen, um den Zug attraktiver zu machen. Allerdings ist sie skeptisch, dass das wirklich viel bringt.

Viele andere Massnahmen kommen für den Bundesrat nicht infrage. Nebst der Tunnelgebühr will er unter anderem die folgenden Möglichkeiten nicht weiterverfolgen:

Slot-System: Dass man den Gotthard nur während eines bestimmten, vorher gebuchten Zeitslots durchfahren darf, hält der Bundesrat für keine gute Lösung. Diese Massnahme sei in der Praxis «untauglich», weil man beispielsweise riesige Warteräume für die Autos bräuchte, die vor dem Slot da sind.

Teurere Vignette: Auch von einer Verteuerung der Autobahnvignette will der Bundesrat nichts wissen. Das würde vor allem Schweizerinnen und Schweizer treffen, unabhängig davon, ob sie in den Süden fahren oder nicht. Um den Ausweichverkehr zu reduzieren, sei die Massnahme nicht geeignet.

Dynamisch zuweisbare Fahrstreifen: Um Staus schneller aufzulösen, könnte der Gotthardtunnel je nach Verkehrslage nur in die eine Richtung befahrbar sein. Die Autofahrer auf der andern Seite müssten warten oder auf den Pass ausweichen. Der Bundesrat ist aber gegen die Massnahme, weil sie aus seiner Sicht nichts gegen die Verkehrsprobleme auf der A2 bringt.

Fahrverbote: Ebenfalls nicht infrage kommt für den Bundesrat den Erlass von Fahrverboten für gewisse Verkehrsteilnehmer. Man könnte beispielsweise an einem Tag nur Fahrzeuge mit gerader Zahl, am anderen mit ungerader Zahl auf dem Kontrollschild durchlassen. Das sei in der Praxis kaum kommunizier- und durchsetzbar, glaubt die Regierung.

Dieser Artikel erschien erstmals am 18. Mai 2024 und wurde am 29. Mai 2025 umfassend aktualisiert.