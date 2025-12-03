Die Juso lanciert eine Petition zum Stopp der aktuellen «Bachelor»-Staffel. Hintergrund ist ein Gewaltschutzantrag gegen den diesjährigen Bachelor Danilo Sellaro.

Gewaltschutzantrag verbietet Sellaro Kontakt zu Aurelia Lamprecht

Stalking seit Sommer in der Schweiz als Straftat anerkannt

Eben haben die Jungsozialisten (Juso) eine krachende Niederlage rund um die Erbschaftssteuer kassiert, da lancieren sie bereits ein nächstes Projekt. Ins Visier nehmen sie den Bachelor, der auf dem Fernsehsender 3+ läuft.

«Trotz öffentlich gewordener Berichte über einen in Deutschland gutgeheissenen Gewaltschutzantrag gegen den diesjährigen ‹Bachelor› Danilo Sellaro hält der Sender an der Ausstrahlung der neuen Staffel fest. Für die Juso ist das inakzeptabel.» Mit der Petition fordert die Jungpartei einen sofortigen Stopp der aktuellen Staffel – und stattdessen ein Programm zur Gewaltprävention.

Kontaktverbot nach Stalking-Vorwürfen

Hintergrund sind Recherchen der «Basler Zeitung». Gegen den Bachelor Danilo Sellaro liegt ein Gewaltschutzantrag vor. Dieser verbietet es ihm, sich dem deutschen Realitystar Aurelia Lamprecht zu nähern.

Sellaro dürfte sich ihrer Wohnung auf nicht weniger als 50 Meter nähern oder mit ihr in Verbindung treten. Hält sich Sellaro nicht daran, droht ein Ordnungsgeld von 250'000 Franken. Lamprecht habe unter Eid glaubhaft gemacht, dass Sellaro sie «unzumutbar belästigt hat, dass er ihr gegen ihren ausdrücklichen Willen wiederholt nachgestellt oder sie unter der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln verfolgt hat», schreibt die Zeitung weiter.

Diese Stalking-Vorwürfe hatte Sellaro gegenüber Blick bestritten. «Wenn es stimmen würde, wäre ich jetzt wohl nicht der neue Bachelor. Zu allem anderen enthalte ich mich und möchte dazu nicht mehr sagen». Gegenüber der «Basler Zeitung» wies er die Vorwürfe erneut «entschieden» zurück. «Womöglich habe ich emotional zu stark reagiert, wofür ich mich nachträglich entschuldige».

Für Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann (26) ist aber klar: Dass der Sender 3+ am Format festhalte, sei ein Schlag für alle Betroffenen sexualisierter Gewalt. «3+ legitimiert mit diesem Verhalten Gewalt gegen Frauen.» Die Schweiz hat erst im Sommer Stalking als Straftat anerkannt. Andere Länder wie Deutschland oder Grossbritannien kennen entsprechende Regeln schon länger.