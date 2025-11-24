In der neusten «Bachelor»-Folge bekommt Danilo Sellaro Besuch von seinem Mami. Gegenüber Blick erklärt sie, dass sie zwar vieles zulasse, doch bei Sex vor der Kamera aber eine klare Grenze zieht.

In der neusten «Bachelor»-Folge bekommt Danilo Sellaro (30) überraschenden Familienbesuch. Mami Sonia Dellaro und Cousine Rebecca Sellaro fliegen zu ihrem Danilo nach Thailand. Genau in dem Moment, als der Basler den Kandidatinnen Julia (18), Cati (22) und Cynthia (28) besonders pikante Fragen stellt. Was die Kandidatinnen nicht wissen: Danilos Mami und Cousine lauschen heimlich hinter den Kulissen – und kriegen jedes schlüpfrige Detail mit.

Besonders das Küken in der Runde, trans Frau Julia, ruft mit ihren sehr offensiven Antworten alles andere als Begeisterungsrufe bei Sellaros Verwandtschaft hervor. Was, wenn er ihr die letzte Rose geben würde? Gegenüber Blick rückt Sellaros Mami Sonia das etwas zurecht. «Sofern das seine Entscheidung ist, dann ist es auch für mich so in Ordnung und wir heissen sie herzlich willkommen in der Familie.»

Der Schweizer Bachelor erklärt, warum er dieses Trio in das schlüpfrige Spiel schickte. «Cynthia habe ich ausgesucht, weil sie sehr ruhig ist. Ich wollte sehen, ob sie neben Julia und Cati mehr aufgeht oder komplett untergeht», sagt er zu Blick. Die anderen zwei Frauen hätten mit ihrer offenen Art perfekt gepasst.

Mama Sonia Sellaro zeigt sich erstaunlich gelassen. Die Sex-Fragen ihres Sohnes? «Wenn das Danilo hilft, mehr über die Frauen herauszufinden, ist das für mich ok.» Dass ihr Sohn vor laufender Kamera mit mehreren Frauen knutscht, sei anfangs «komisch» gewesen, gesteht sie.

Das muss Danilos Auserwählte mitbringen

Mittlerweile habe sie sich daran gewöhnt – und die Familie sei stolz auf ihn, weil er im Reality-TV aufgehe. Für die ideale Partnerin hat Sonia Sellaro klare Vorstellungen: Sie soll geduldig sein, ein Familienmensch, respektvoll und soll ihren Sohn wirklich lieben.

Zu guter Letzt setzt sein Mami noch eine unmissverständliche Grenze: «Wenn er Sex vor der Kamera hätte, würde mir das gar nicht passen.» Das würde sie ihm auch so sagen.

Die nächste Folge vom «Bachelor» läuft am Montag, 1. Dezember, um 20.15 Uhr auf 3+.