In der zweiten Woche der «Bachelor»-Staffel sorgen vier neue Kandidatinnen für Aufruhr. Die Neuankömmlinge, darunter die provokante Coco, werden von den anderen Frauen unfreundlich empfangen. Es kommt zu Beleidigungen und Streit um die Zimmereinteilung.

1/7 Die vier neuen Kandidatinnen Mathilde (v.l.), Sayane, Coco und Tina sorgen für mächtig Wirbel. Foto: CH Media / Screenshot / «Bachelor»

Darum gehts Neue Kandidatinnen sorgen für Streit beim Bachelor

Beleidigungen und Spannungen zwischen neuen und bestehenden Kandidatinnen eskalieren

Vier neue Kandidatinnen stossen zur Gruppe, verlieren jedoch die erste Challenge

Saskia Schär Redaktorin People

In der zweiten Woche beim liebeshungrigen Bachelor kam es nicht nur zum ersten Einzeldate und dem ersten Kuss, sondern auch zu ordentlich Stunk unter den Kandidatinnen. Zum einen wegen der Zimmereinteilung, zum anderen wegen vier neuen Kandidatinnen, die ebenfalls in das Rennen um Bachelor Danilo Sellaro (30) ziehen.

Unter den vier neuen ist auch die Deutsche Coco (23), die bereits bei «Ex On the Beach» teilgenommen hat – und mit ihrer unangenehm selbstbewussten Art provoziert. Sie weiss genau, wie sie Danilo Sellaro für sich gewinnen will. «Ich werd den Bachelor überzeugen, ich zeige einfach meine Brüste».

Bei der Challenge, in der die vier neuen Kandidatinnen gegen vier bereits anwesende antreten, klappt das mit dem Überzeugen schon mal nicht. Die Neuen gehen als Verliererinnen aus dem Spiel.

Unfreundlicher Empfang für die neuen Kandidatinnen

Auch beim Kennenlernen der restlichen Kandidatinnen am nächsten Tag wissen die vier nicht zu überzeugen, ganz im Gegenteil. Mit einem «Hello Bitches» begrüsst Neo-Kandidatin Mathilde (20) die versammelte Frauschaft am Pool, was bei Kandidatin Diva ein erstes Mal für Ärger sorgt. «Als die eine kam und sagte ‹Hi, Bitches›, habe ich sogleich reagiert und meinte, ‹das ist mein Satz› und das wissen alle anderen hier».

Doch nicht nur über die in diesem Format offenbar so beliebte Begrüssungsformel wird gezankt, sondern auch über Cocos Meinung zu ihren neuen Mitkandidatinnen. «Das sind alles kleine Schlampis hier, Schlampi, Schlampi, Schlampis». Diese Aussage kommt – wer hätte es gedacht – alles andere als gut an. Coco versucht sich gegenüber den Kandidatinnen zu verteidigen. «Alle richtig unfreundlich. Wir kommen hier hin an Junge, alle sind asozial zu uns». Auf grosses Gehör stösst sie dabei aber nicht.

Später erklärt sie sich vor der Kamera. «Ja, kleine Schlampis sind das. Ey, die übertreibt, als hätte ich die weiss nicht wie, beleidigt. Ich hab ja nicht ‹sie ist eine Schlampe› gesagt. Schlampi. So süss, so ja. Also Bitch darf man sagen, aber Schlampe nicht?»

Beleidigungen auf beiden Seiten

Es sind allerdings nicht nur die neuen Kandidatinnen, die sich von ihrer nicht so netten Seite zeigen. Wenn es um Beleidigungen geht, reicht Kandidatin Julia (18) wohl niemand das Wasser, wie sich bereits in Folge 1 gezeigt hat. «Hässlichere neue Kandidatinnen als die hätten sie nicht bringen können», meint sie über die Neuankömmlinge und rät Kandidatin Mathilde direkt, zu «packen und zum Chirurgen» zu gehen.

Ausgerechnet die vorlaute Diva (24) ist es, die sich schlussendlich den vier neuen erbarmt und ihnen dem Frieden zuliebe die Zimmer zeigt. Der Streit ist somit vorerst beendet.

Der Bachelor läuft montags um 20.15 Uhr auf 3+.