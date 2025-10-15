Im Alter von nur 15 Jahren wurde «Bachelor»-Teilnehmerin Cassy schwanger. Im Gespräch mit Blick erzählt die Walliserin, warum eine Abtreibung keine Option war und wie ihre Schule sie damals unterstützte.

1/7 Will den Bachelor in Thailand erobern: Cassy (22) aus Visp VS. Foto: Filip Stropek

Darum gehts Cassy wurde mit 15 schwanger und entschied sich für das Kind

Eltern unterstützten sie, übernahmen Vormundschaft bis sie 18 war

Tochter Joleen-Grace ist heute 6 Jahre alt und lebt bei Cassy Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Mitten in der Pubertät hält Walliserin Cassy (21) einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. «Ich war 15, als ich schwanger wurde», sagt die Kandidatin der diesjährigen «Bachelor»-Staffel zu Blick. «Es war nicht geplant. Wir waren geschockt und mussten das zuerst verdauen. Aber für uns war klar: Wir behalten das Kind. Eine Abtreibung kam nie infrage.»

Ihr damaliger Freund sei zu dieser Zeit auch erst 16 gewesen. Zwei Jahre waren sie bereits ein Paar, als Cassy schwanger wurde. Auch danach blieben sie zusammen, bis sie sich vor rund drei Jahren trennten. «Wir haben uns auseinandergelebt, waren sehr jung. Aber wir verstehen uns super, und er sieht seine Tochter regelmässig», so die Walliserin.

Ihre Tochter Joleen-Grace (6) lebt bei Cassy. Sie sind vor rund eineinhalb Jahren in eine eigene Wohnung gezogen. Vorher wohnte Cassy bei ihren Eltern, die sie mit Joleen-Grace stets unterstützt haben. «Sie haben sogar, bis ich 18 war, den Vormund meiner Tochter übernommen.»

So reagierten ihre Lehrer

Cassy war gerade in der dritten Oberstufe, als sie schwanger wurde. Zur Schule ging sie bis einen Monat vor der Geburt trotzdem. «Danach habe ich drei Monate Mutterschaftspause bekommen.» Cassy habe zu dieser Zeit grosse Unterstützung von ihren Lehrern erhalten, für die sie noch heute dankbar ist. «Die Lehrer waren immer auf meiner Seite.»

Trotzdem: Die ersten Wochen seien nicht einfach gewesen. «Man merkt in dieser Zeit sehr, wer wirklich Freunde sind. Zum Glück hatte ich Eltern, die voll hinter mir standen.» Cassy hatte mit ihren Eltern sogar einen Deal, damit sie trotz ihres frühen Mutterwerdens nicht auf Partys verzichten musste. «Ich habe sie abends ins Bett gebracht und wenn sie geschlafen hat, durfte ich auch mal in den Ausgang.»

Cassy machte nach ihrer Mutterschaftspause ein Praktikum in einer Kita. «Ich wollte etwas lernen, das mir auch für meine Tochter hilft.» Vor zwei Jahren hat sie die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung abgeschlossen.

Ihr grösster Wunsch: anderen jungen Müttern Mut machen. «Durchziehen! Ein Kind ist etwas Wunderschönes. Ich bin stolz auf jede Mutter, die das schafft.»

Am Montag, 27. Oktober, um 20.15 Uhr läuft auf 3+ die erste Folge der neuen «Bachelor»-Staffel.