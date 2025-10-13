Darum gehts
- Danilo Sellaro sucht als Schweizer Bachelor die grosse Liebe
- Kandidatinnen mit verschiedenen Persönlichkeiten dabei
- 16 Frauen im Alter von 18 bis 38 Jahren nehmen teil
Danilo Sellaro (30) will im TV die grosse Liebe finden. Zuletzt war der Basler eher als Badboy bekannt. Das soll sich in der neuen «Bachelor»-Staffel ändern. Sellaro ist bereit für eine langfristige Beziehung. Fehlt nur noch die richtige Frau an der Seite. Blick stellt dir seine 16 Kandidatinnen vor.
Bex (28) aus Glattbrugg ZH
Gross, schlank und mit einer eleganten Ausstrahlung: Bex fällt sofort auf. Die Kundenberaterin aus Zürich setzt auf Stil und Zurückhaltung – und hofft, den Bachelor genau damit zu verzaubern.
Cassy (21) aus Visp VS
Mit 16 wurde die Kellnerin aus Visp Mutter. Jetzt sucht sie einen Mann, der auch mit Familie umgehen kann. Die temperamentvolle Walliserin zeigt sich anfangs kühl, taut dann aber immer mehr auf.
Cati (22) aus Basel BS
Die Italienerin nimmt kein Blatt vor den Mund, was nicht bei allen Kandidatinnen gut ankommt. Sie ist laut, frech und selbstbewusst. Ob die Fachfrau Betreuung aus Basel damit punkten kann?
Céline (28) aus Liechtenstein FL
Die herzliche Chemielaborantin aus Liechtenstein ist immer mit einem Lächeln unterwegs. Céline modelt nebenbei und liebt das Leben. Mit Charme und weiblicher Eleganz will sie das Herz des Bachelors gewinnen.
Chiara (23) aus St. Gallen SG
Die gebürtige Sizilianerin bringt Feuer und Temperament in die Villa. Chiara weiss, was sie will und weiss auch, dass sie bei Männern gut ankommt. Doch auch Frauen lassen die Servicefachfrau aus St. Gallen nicht kalt.
Cynthia (28) aus Frick AG
Cynthia ist eine Lady mit Stil. Die Kauffrau aus Frick lässt sich lieber erobern, als selbst die Initiative zu ergreifen. Und: Sie kennt den Bachelor bereits! Ob das ein Vorteil ist?
Dania (36) aus Zürich ZH
Zweifach-Mama Dania bringt Erfahrung und Gelassenheit in die Staffel. Mit den jüngeren Kandidatinnen kann die Eventplanerin wenig anfangen. Sie verfolgt ihre ganz eigene Strategie, um Danilos Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Diva (24) aus Laufenburg AG
Ihr Name ist Programm: Diva hat ein sehr dominantes Auftreten und sagt immer, was sie denkt. Sie arbeitet als stellvertretende Leiterin einer Bäckerei. Backt sie sich mitten ins Herz des Bachelors?
Emilia (25) aus St. Gallen SG
Die Verkäuferin aus St. Gallen rappt und modelt nebenbei. Eigentlich steht sie auf Männer mit blauen Augen und blonden Haaren. Ob ihr Danilo trotzdem gefällt? Emilia kommt gerade aus einer toxischen Beziehung und bezeichnet sich selbst auch als toxisch. Drama ist vorprogrammiert.
Julia (18) aus Luzern LU
Das Model ist mit ihren 18 Jahren die jüngste Kandidatin. Die Halb-Kubanerin redet über alles offen, auch über Sex. Kann ihre ungestüme Art den Bachelor umhauen?
Laura (27) aus Weinfelden TG
Eines haben die Content-Creatorin aus Weinfelden und Bachelor Danilo bereits gemeinsam: beide lieben Animes. Reicht ihre Verbindung zur japanischen Popkultur aus, dass mehr daraus wird?
Lorena (22) aus Luzern LU
Die Luzernerin dürfte einigen Reality-Fans bekannt sein. Sie machte bereits mehrfach in der Schweizer Partysendung «Jung, wild & sexy» mit. Sie erkennt Danilo in der Sendung sofort und dreht fast durch, als sie ihn das erste Mal sieht.
Marlene (30) aus Zürich ZH
Die gebürtige Österreicherin arbeitet im Sales und hat sich in Zürich ein neues Leben aufgebaut. In nur fünf Jahren hat sie es geschafft, perfektes Züri-Dütsch zu lernen. Blöd nur, dass der Bachelor gebürtiger Basler ist. Ob die beiden trotzdem harmonieren?
Nica (26) aus Rorschach SG
Seit einigen Jahren wohnt die gebürtige Deutsche in St. Gallen. Die selbstständige Kosmetikerin aus Rheinfelden AG wisse, dass sie gut aussieht. Jetzt will sie mit ihrem Selbstbewusstsein beim Bachelor punkten.
Rebecca (26) aus Rheinfelden AG
Die selbstständige Coiffeuse hat kaum Erfahrung mit Männern. Vielleicht ist genau das ihr Vorteil – und der Bachelor ihre erste grosse Liebe?
Samira (38) aus St. Gallen SG
Die Sachbearbeiterin aus St. Gallen ist die älteste der Frauen. Die Halb-Kenianerin hat viel Temperament und sorgt für mächtig Wirbel innerhalb der Kandidatinnen.
Am Montag, 27. Oktober, um 20.15 Uhr läuft auf 3+ die erste Folge der neuen «Bachelor»-Staffel.