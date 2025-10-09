Es ist offiziell: Danilo Sellaro wird der neue Schweizer Bachelor. Der Basler mit italienischen Wurzeln hat schon in mehreren Realityshows Herzen gebrochen. Jetzt sucht der 30-Jährige in Thailand die grosse Liebe.

1/4 Danilo Sellaro ist der neue Schweizer Bachelor. Foto: 3+

Darum gehts Danilo Sellaro ist der neue Schweizer Bachelor auf 3+

Ehemaliger TV-Badboy sucht jetzt ernsthafte Beziehung

Sendung startet am 27. Oktober um 20.15 Uhr

Fynn Müller People-Redaktor

2019 war er noch Kandidat bei der Schweizer Kuppelshow, jetzt verteilt Danilo Sellaro selber die Rosen. Was «Glückspost» und Blick bereits vor ein paar Wochen vermeldeten, ist jetzt offiziell: Der Basler ist der neue Schweizer Bachelor. Ab Oktober verdreht er den Kandidatinnen auf 3+ den Kopf.

Dieses Mal meint es Sellaro ernst. Zuletzt war der Basler eher als Badboy bekannt. In Reality-TV-Formaten wie «Ex on the Beach», «Are You the One?», «Bachelor in Paradise» und «Reality Island» brach er Frauen reihenweise das Herz. Das soll sich in seiner Rolle als Bachelor ändern.

Traumfrau sollte sportlich sein

Der 1,86 Meter grosse Inkasso-Mitarbeiter mit italienischen Wurzeln liebt Sport, gute Gespräche – und seine Bulldogge Crazy. Vier bis fünfmal pro Woche geht er ins Gym, früher spielte er 20 Jahre lang Fussball. Der Basler bezeichnet sich als selbstironisch und ist für jeden Spass zu haben.

Seine Traumfrau? «Süss, loyal und mit Feuer», sagt Danilo in einer Pressemitteilung. Da er selber viel Sport macht, wäre es sicher kein Nachteil, wenn seine Auserwählte ebenfalls sportlich ist. Ob er sie in Thailand findet? Am Montag, 27. Oktober um 20.15 Uhr gehts auf 3+ los.

