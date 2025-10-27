Bodyshaming-Eklat beim «Bachelor»

In der ersten Folge der neuen «Der Bachelor»-Staffel auf 3+ kam es zu einem Bodyshaming-Eklat. Eine Kandidatin sorgte mit einem aufreizenden Auftritt für Aufsehen, was zu hitzigen Diskussionen und verletzenden Kommentaren unter den Teilnehmerinnen führte.

Saskia Schär Redaktorin People

Am Montagabend flimmerte die erste Folge der neuen Staffel «Der Bachelor» bei 3+ über den Bildschirm und dabei kam es zu einem regelrechten Bodyshaming-Eklat, der für eine der 16 Kandidatinnen bereits am allerersten Abend in Tränen endete. Doch von vorne.

Wie gewohnt steigen am Strand von Thailand die Kandidatinnen einzeln aus einem grossen SUV und laufen auf dem roten Teppich ihrem möglichen Traummann entgegen. Dieser heisst dieses Jahr Danilo Sellaro, ist 30 Jahre alt und kommt aus Basel. Alle von ihm bereits begrüssten Kandidatinnen begeben sich zu den anderen Frauen einige Meter nach hinten, von wo aus sie die Neuankömmlinge begutachten können.

Dabei sorgt besonders die letzte Kandidatin – Halb-Kubanerin Julia (18) – für Aufsehen. In ein Dessous gekleidet lässt sie sich nicht nur auf der Ladefläche eines Pick-ups vorfahren und vom Bachelor heruntertragen, sondern bedankt sich bei ihm auch noch mit einem Lap-Dance. Für die vorlaute Kandidatin Diva (24) ein absolutes «No-Go», wie sie vor ihren Mitkonkurrentinnen verlauten lässt. «Das ist nur, weil du den Körper vielleicht nicht dazu hast, um so etwas abzuziehen», entgegnet Kandidatin Samira (38), woraufhin eine hitzige Diskussion zwischen den beiden entsteht.

«Aber das Bodyshaming, da geht es über die Grenze»

Kaum haben sich die Wogen zwischen ihnen geglättet, gerät Diva bereits in eine neue Auseinandersetzung. Dieses Mal mit Julia, die sich mittlerweile ebenfalls zu den restlichen Kandidatinnen gesellt hat. Auch wenn Julias heisser Auftritt Diva etwas zu viel war, macht sie dem Küken in der Runde ein Kompliment: «Du siehst trotzdem heiss aus». Diese zeigt sich davon alles andere als beeindruckt, schaut sie nur abfällig an, wirft ihre Haare zurück und fragt sie auf Englisch: «Wer spricht mit dir?»

«Ich habe gesagt, ich finde es etwas too much, aber trotzdem siehst du super aus», versucht es Diva noch einmal und legt ihr dabei eine Hand auf den Oberarm. Julia quittierte diese Geste mit der Aufforderung, dies doch bitte zu unterlassen. «Ist gut ja, ich weiss, seh heiss aus ... Vielleicht müsstest du das von dir ... auch so denken». Das tue sie, entgegnet Diva und erhält für diese Aussage von Julia lediglich einen weiteren abschätzigen Blick und den Satz: «Ich würde zweimal in den Spiegel schauen».

Das ist dann auch für die selbstbewusste Diva zu viel, sie läuft davon und bricht in Tränen aus. «Ich bin eine, ich kann mit vielem umgehen, ich kann auch vieles handeln – aber das Bodyshaming, da geht es über die Grenze», so die Aargauerin. Getröstet wird sie schlussendlich von Samira, also genau jener Kandidatin, die als Erste einen Kommentar zu Divas Körper fallen liess. Doch ihre Worte zeigen Wirkung, kurz darauf kehrt Diva mit der Hand auf ihrem Bauch zu den restlichen Kandidatinnen zurück und lässt verlauten: «Der ist zwar gross, aber mein Herz ist grösser».

Achtung Spoiler!

Wer schlussendlich allerdings nichts zu jubeln hat, ist Samira. Sie muss gemeinsam mit Kandidatin Bex (28) noch am selben Abend die Show verlassen. Diva hingegen darf bleiben und macht in der kommenden Zeit ihrem Namen alle Ehre. Auch zeigt sie sich wild knutschend im Whirlpool – aber nicht mit Bachelor Danilo.

Der Bachelor läuft montags um 20.15 Uhr auf 3+.