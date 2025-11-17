In der neuesten «Bachelor»-Folge überrascht Kandidatin Julia mit einem mutigen Geständnis. Sie offenbart Danilo Sellaro, dass sie eine trans Frau ist. Der Bachelor reagiert verständnisvoll und betont, dass dies seine Sicht auf Julia nicht verändert.

1/8 Danilo Sellaro sitzt beim Einzeldate mit Kandidatin Coco, als Julia hereinstürmt und das Date als für beendet erklärt. Foto: CH Media / «Bachelor»

Darum gehts Julia offenbart sich als trans Frau

Beide teilen Erfahrungen mit Mobbing in der Schulzeit

Saskia Schär Redaktorin People

Kandidatin Julia (18) crashed in der neusten «Bachelor»-Folge das Date von Danilo Sellaro (30) und Coco (23), weil sie nicht glaube, dass er mit ihr «etwas Wichtigeres besprechen» müsse, «als mit mir». Coco hatte ihm zuvor zwar von ihrer Viruserkrankung und einem damit verbundenen Herzstillstand sowie einer Reanimation erzählt, aber sei es drum. «Bei mir ist es wichtig, dass es jetzt rauskommt und nicht irgendwann später», rechtfertigt sich Julia und fährt fort, ihm zu erklären, dass sie eine trans Frau ist.

Für die Erläuterung greift sie auf ihr Schmetterlingstattoo zurück, da sie ansonsten nicht wisse, wie darüber zu sprechen, da sie nie offen darüber rede. «Sie sind zuerst eine Raupe und dann werden sie zu Schmetterlingen und das war bei mir genau der gleiche Fall. Ich habe eine grosse Verwandlung hinter mir, ich bin nicht immer so gewesen, wie ich jetzt bin. Ich war mal das andere Geschlecht.»

«Das ändert für mich gar nichts»

Bachelor Danilo reagiert mit einem einfachen «Für mich bist du eine Frau und das bleibt auch so» auf ihre ehrlichen Worte, was sie sichtlich freut. Vor der Kamera führt er später aus: «Ich nehme das sehr entspannt, ich will Julia definitiv weiter kennenlernen. Das ändert für mich gar nichts. Sie ist zu mir perfekt, ich akzeptiere sie so, wie sie ist, sie sieht superheiss aus, eine wunderschöne Frau und das bleibt auch so.»

Völlig unerwartet kamen die Worte für den Bachelor ohnehin nicht, wie er gegenüber Blick erklärt. «Ich habe es schon geahnt, aber ich habe mir keine Gedanken dazu gemacht im Sinne von ‹das war einmal ein Mann›. Nein, ich hab sie immer als Frau wahrgenommen». Eine Frage bleibt dennoch: Hat Julia als trans Frau denn überhaupt ernsthafte Chancen beim Bachelor, der ganz offen über seinen Kinderwunsch spricht? «Das spielt in der Tat keine Rolle. Wenn ich mich verlieben würde und die Frau könnte keine Kinder bekommen – aus welchen Gründen auch immer –, heisst das nicht, dass ich nicht mit ihr nicht zusammen sein könnte», so Sellaro zu Blick.

Beide haben in der Vergangenheit Mobbing erfahren

Während Julia von ihrer Familie – mit Ausnahme ihres leiblichen Vaters – stets viel Unterstützung erhielt, sah das im schulischen Kontext ganz anders aus. Das Mobbing war derart schlimm, dass sie die sechste Klasse von zu Hause aus beenden musste. Geht es ums Thema Mobbing, so kann auch Sellaro mitsprechen, wie er Julia in der Sendung anvertraut. So habe er als Sechsjähriger nach einem unglücklichen Zusammenstoss im Sportunterricht, bei dem er einen Zahn verloren hatte, mit dem Stottern begonnen, was den schmächtigen Jungen zur Zielscheibe von Spott machte. Die Sprachprobleme begleiteten ihn fast bis zu seinen zwanzigern.

Aus ihren eigenen Mobbingerfahrungen heraus können die beiden die Situation des anderen zumindest in Teilen nachvollziehen. Dem Zuschauer stellt sich aber unweigerlich die Frage, wie eine Person wie Julia, die selbst schlimmstes Mobbing erfahren hat, verbal derart auf ihre Mitkandidatinnen losgehen kann? Man erinnere sich nur an ihre fiesen Kommentare gegenüber Diva (24) und Mathilde (23). Danilo Sellaro legt bei Blick seine Sichtweise dar: «Sie ist immer im Verteidigungsmodus, sobald jemand was sagt. Ich glaube, sie ist so, weil sie es anders nicht kennt. Meine Meinung. Aber natürlich schade, weil ich stehe da überhaupt nicht dahinter.»

Achtung Spoiler!

Mit ihren ehrlichen Worten und ihrem Tatendrang beeindruckt Julia den Bachelor, der sie daraufhin problemlos in die nächste Runde schickt. Anders sieht dies bei Rebecca (26), Diva (24), Marlene (30) und Dania (36) aus. Für sie ist das Abenteuer «Bachelor» mit der vierten Folge beendet.