In der neusten «Bachelor»-Folge geht es heiss zu und her – auch ohne die Beteiligung des Junggesellen. Über die Küsse der Kandidatinnen Diva und Chiara zeigt er sich mehr irritiert als erfreut.

Darum gehts Bachelor-Folge mit heissen Szenen und Küssen zwischen Kandidatinnen

Gleichgeschlechtliche Küsse sorgen für Irritation beim Bachelor und Mitstreiterinnen

«Küssen, Kneifen, Lecken, Lutschen, Beissen – ich hab Bock auf alles». Dieses Zitat der «Bachelor»-Kandidatin Coco (23) beschreibt die dritte Folge der 14. Staffel ziemlich gut. Es geht zwischen den Kandidatinnen und dem Bachelor Danilo Sellaro (30) derart heiss zu und her, dass man sich zeitweise gar bei einem Softporno wähnt. Das Ganze nimmt Ausmasse an, die sogar dem Bachelor etwas zu weit gehen. Doch von vorne.

Die sechs Kandidatinnen Chiara (23), Diva (24), Cassy (21), Coco, Julia (18) und Sayane (23) werden zu einem Spiel mit Bachelor Danilo Sellaro geladen. Im Rahmen dessen kommt es vor den Augen des Bachelors zu einem wilden Kuss zwischen Chiara und Diva, was ihm die Schweissperlen auf die Stirn treibt. Trotz ihres Einsatzes können sich die beiden das Doppeldate mit ihm nicht sichern. Coco und Cassy gehen als Gewinnerinnen aus der Challenge und dürfen sich über gemeinsame Zeit mit dem Bachelor freuen.

Gleichgeschlechtliche Küsse bitte nur vor den Augen des Bachelors

Während der Bachelor beim Doppeldate mit Cassy und Coco über sexuelle Vorlieben, den G-Punkt und die Blüttelplattform Onlyfans spricht, hüpfen Chiara und Diva gemeinsam in den Whirlpool und lassen die Geschehnisse des Tages Revue passieren. Alleine bei dem Gedanken daran wird es Diva wieder ganz heiss. Als heiss empfand sie auch denn Kuss mit Chiara, weshalb die beiden es kurzerhand wiederholen. Das entgeht auch gewissen Mitkandidatinnen nicht, die für diese Aktion wenig Verständnis aufbringen.

«Ich war geschockt im ersten Moment, weil ich dachte, aus welchem Grund geschieht dies nun?», meint beispielsweise Kandidatin Emilia (25) und kündet sogleich an, dies dem Bachelor bei passender Gelegenheit zu melden. Die Gelegenheit bietet sich ihr bei der Bootsparty, bei der es erneut zu viel Körperkontakt und nackter Haut kommt.

Auf das Geständnis reagiert Sellaro irritiert. «Dass Chiara und Diva öfters zusammen rummachen finde ich etwas komisch. Ich meine, sie sind für mich da und nicht für die Ladys. Ich glaube, wenn sie die ganze Zeit rummachen wollen, dann sind sie falsch bei mir.» Im Grunde genommen habe er aber kein Problem damit, wenn Frauen bisexuell seien – «solange ich dabei bin» fügt der Bachelor lachend an.

Achtung Spoiler!

Alles andere als zum Lachen zumute ist es Chiara und Diva in der Nacht der Rosen, als Sellaro die beiden nach vorne ruft und ihnen mitteilt, einzeln über die Geschehnisse reden zu wollen. Als Erstes will er von Chiara wissen, was geschehen war. Sie meinte daraufhin, dass sie es nicht «unbedingt gewollt» hätte, «aber es ist dazu gekommen, es ist passiert». Was den ersten Kuss vor dem Bachelor betrifft, so erklärt sie später in die Kamera, dass sie eigentlich ihn hätte küssen wollen, da dies aber schon so viele vor ihr getan hätten, fand sie es ein wenig «grusig».

Diva gibt dem Bachelor gegenüber zu verstehen, dass sie die Küsse mit Chiara «wirklich nichts Schlimmes» finde. Ausserdem habe sie Chiara erklärt, für ihn hier zu sein und nicht für eine andere Frau. Die Argumente der beiden Frauen scheinen den Bachelor schlussendlich zu überzeugen. Sie erhalten beide eine Rose – allerdings eine Schwarze. Diese sei als «allerletzte Chance» zu verstehen. «Beweist mir, dass ihr für mich hier seid», so der Appell des Bachelors.

