Ein virales Video behauptet, Männer blieben single, weil Beziehungen zu riskant seien. Ex-TV-Star Rafael Beutl teilt es und spricht über Liebe, Materialismus und Vaterrechte in der Schweiz.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Wie ein einsamer Steppenwolf steht der Mann da. In Schwarz-Weiss-Aufnahmen boxt er sich im Outdoorsport durch. Das Video einer Internetplattform, die sich mit als Inspiration in den Bereichen Motivation, Mindset, Erfolg verstehen will, gibt zu reden. Mit einer Stimme, die nach künstlicher Intelligenz tönt, hören die 130'000 Follower die Worte: «Immer mehr Männer bleiben single. Nicht weil sie beziehungsunfähig sind, sondern weil sie rechnen können.» Der Clip macht den Vergleich mit einem Casinobesuch, bei dem die Wahrscheinlichkeit zu verlieren, bei 70 Prozent liegt. Man setze alles auf eine Karte.

«Wer würde da noch spielen? Genau das ist Beziehung im Jahr 2025. Männer investieren Zeit, Geld, Energie, Träume. Und am Ende: Haus weg, Kinder weg, Jahre weg. Und die Frau sagt nur: Ich war halt nicht mehr glücklich.» Das Video, das nach 47 Sekunden damit endet, dass Männer kein Drama, keine Dauerprüfung und keinen Knebelvertrag wollen. Deshalb würden viele allein bleiben. «Lieber allein stark als in einer Beziehung schwach.»

Video passt zu seinen Erfahrungen

Worte, die an den frauenfeindlichen Macho-Influencer Andrew Tate (38) erinnern. Und viele sprachlos machen. Nicht aber den ehemaligen Rosenkavalier Rafael «Rafa» Beutl (40). Er hat das Video in seiner Instagram-Story gepostet. Der Social-Media-Plattform des Ex-Bachelors folgen knapp 50'000 Menschen. Sieht Beutl, der 2014 als TV-Single die grosse Liebe suchte, Männer wirklich so brutal über den Tisch gezogen?

«Ich habe die Story einfach gesehen und fand, sie passt irgendwie zu meinen Erfahrungen. Frauen sehe ich überhaupt nicht schlecht oder als abzockenden Teil einer Beziehung. Das ist absolut nicht meine Haltung», sagt er auf Anfrage von Blick. «Im Endeffekt machen wir alle – Männer wie Frauen – unsere Geschichten. Für mich ist eine Beziehung dann richtig, wenn sie ausgeglichen ist. Liebe ist für mich das höchste Gebot, und echte Liebe ist bedingungslos.» Er habe selber erlebt, dass «Liebe bei manchen Menschen nicht an erster Stelle steht, sondern zuerst Material, Geld, Erwartungen, Status, dies und jenes. Und erst irgendwann kommt Liebe. Jede Person muss für sich entscheiden, aber für mich ist das schade.»

Trennungsleid für Kinder und Väter

Beutl ist der Meinung, dass man «als Vater in der Schweiz nicht wirklich viele Rechte» habe. «Wenn man Familie oder Kinder hat, kann man schnell aufgeschmissen sein. Frauen haben in gewissen Bereichen klar die stärkere Position. Gleichzeitig gibt es unglaublich viele Mütter und Alleinerziehende, die das alles wahnsinnig gut meistern – dafür habe ich grössten Respekt.» Wie und ob er damit seine seit Jahren beendete Beziehung mit Ex-Freestyle-Skistar Mirjam «Mimi» Jäger (43) meint, mit der er zwei gemeinsame Söhne hat, dazu äussert er sich nicht. Sie meint zum Video lediglich, jeder müsse selber verantworten, was er postet.

Abschliessend meint Rafael Beutl: «Es gibt eben auch einen kleinen Prozentsatz, der Vätern nach einer Trennung das Leben schwer macht – aus reinem Ego. Und darunter leiden am Ende die Kinder genauso wie der Vater.»