Ein Schweizer hat mehr als 150'000 Euro in die eigene Tasche gewirtschaftet. Am Ende kostet ihn das 5 Prozent dieser Summe. Dafür steht er nun auf einer Sanktionsliste der USA.

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Die juristische Aufarbeitung des Ruag-Komplexes lässt auf sich warten. Der Rüstungskonzern teilt nicht mit, bei welchen Zivilgerichten er Klage erhoben und wo er Strafanzeige gestellt hat. Unklar ist auch, ob VBS-Chef Martin Pfister (63) Druck macht, auch gegen ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder und Verwaltungsräte vorzugehen. Dies hätte, so hört man in Bern von vielen, die sich mit dem skandalbelasteten Staatsbetrieb auskennen, zumindest Signalwirkung – nach dem Motto: «Nehmt eure Verantwortung ernst und greift durch!»

Gesichert ist nur, dass die deutsche Korruptionsstaatsanwaltschaft seit Jahren gegen mehrere Personen ermittelt, darunter einen ehemaligen Walliser Ruag-Manager und dessen Ehefrau. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt lediglich gegen den Manager selbst. Die Verfahren sind zäh und langwierig. So belegt es ein weiterer Fall: die Russland-Connection eines ehemaligen Ruag-Managers.

Geldstrafe zur Bewährung ausgesetzt

Der Ruag-Mann wurde nach einem längeren Verfahren 2023 per Strafbefehl der Bundesanwaltschaft wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung schuldig gesprochen. Zwischen September 2010 und Mai 2013 verkaufte die Ruag – in sechs Tranchen – Munition im Wert von über 1,1 Millionen Franken durch zwischengeschaltete Firmen ins Ausland. Laut Strafbefehl kassierte der Manager dafür auf Basis verdeckter Kooperationsvereinbarungen Kommissionszahlungen von insgesamt 153'696 Euro. Der Vorwurf von Verstössen gegen das Kriegsmaterialgesetz wurde hingegen fallen gelassen – die Exporte waren formell korrekt bewilligt.

Am Ende kam der Schweizer Manager mit einer Zahlung von 7500 Franken davon: einer Busse von 4500 Franken und 3000 Franken für Verfahrenskosten. Eine Geldstrafe von 27’000 Franken wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Auf der US-Sanktionsliste

Die grössere Strafe kam aus den USA: Der Ex-Kadermann der Ruag steht seit Februar 2023 auf der Sanktionsliste der OFAC, einer Kontrollbehörde des Finanzministeriums in Washington – und ist dort gemäss aktuellen Registerauszügen bis heute gelistet. Die US-Behörden werfen dem Schweizer Geschäftsmann vor, mitgeholfen zu haben, russische Geheimdienste, das Militär und russische Atomwaffenlabore zu beliefern.