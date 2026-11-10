Hacker haben heikle Daten von Bundesangestellten wie Geheimdienstlern erbeutet. Nun dürfte der Bund damit erpresst werden, wie Recherchen von SRF nahelegen.

Darum gehts Im September hackte die Gruppe Akira die IT-Systeme der Softwarelieferantin PK-Softech

Dadurch könnten die Hacker Zugriff auf die Daten sämtlicher Bundesangestellten haben

Die Hackerbande soll vom Bund Lösegeld gefordert haben

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Die berüchtigte Hackergruppe Akira startete im September einen Angriff auf die IT-Systeme der Baselbieter Softwarelieferantin PK-Softech AG. Zu ihren Kunden gehören diverse Schweizer Pensionskassen – auch die Bundespensionskasse Publica. Die Cyberkriminellen könnten Daten sämtlicher Bundesangestellten erbeutet haben. Dazu gehören auch Geheimagenten und Elitesoldaten der Armee. Durch die Offenlegung ihrer Daten könnten sie an Leib und Leben bedroht sein.

Nun zeigen Recherchen von SRF, dass die Gruppe den Bund erpresst. Sie droht, die Daten zu veröffentlichen oder zu verkaufen, wenn sie kein Lösegeld erhält. Das sollen verschiedene Quellen bestätigt haben.

Die Softwarelieferantin PK-Softech AG sowie die Bundespensionskasse Publica schreiben auf Anfrage von SRF, dass bei ihnen keine Lösegeldforderungen eingegangen seien. Das Verteidigungsministerium (VBS) sowie andere Bundesstellen haben bislang nicht Stellung genommen. Der Bundesrat hat sich an seiner letzten Sitzung mit dem Thema befasst. Bundesratssprecherin Nicole Lamon (54) wollte jedoch keine genaueren Angaben dazu machen.

Nicolas Mayencourt berät für die Cybersicherheitsfirma Dreamlab Technologies Behörden und Unternehmen in Erpressungsfällen. Er sagt zu SRF, dass alles darauf hindeute, dass die Angreifer die Erpressungsversuche direkt beim Bund deponiert hätten.

Verhandlungen könnten noch laufen

Dass die Daten einen Monat nach dem Angriff noch immer nicht veröffentlicht wurden, könnte verschiedene Gründe haben, so Mayencourt. Die Daten könnten bereits verkauft worden sein, der Bund könnte das Lösegeld bereits gezahlt haben oder die Verhandlungen liefen noch.

Letztes Jahr hat die Ruag nach einem Hackerangriff ein Lösegeld an Akira gezahlt. Das ist für den Cyberexperten ein No-Go. Jede Zahlung finanziere das Geschäftsmodell der Erpresser, sagt er.