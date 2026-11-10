DE
FR
Abonnieren

Angriff auf Bundespensionskasse Publica
Hacker erpressen Bund mit heiklen Daten

Hacker haben heikle Daten von Bundesangestellten wie Geheimdienstlern erbeutet. Nun dürfte der Bund damit erpresst werden, wie Recherchen von SRF nahelegen.
Publiziert: 10:48 Uhr
Kommentieren
1/5
Die Hackergruppe Akira attackierte im September die Softwarelieferantin PK-Softech.
Foto: IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvorawuth

Darum gehts

  • Im September hackte die Gruppe Akira die IT-Systeme der Softwarelieferantin PK-Softech
  • Dadurch könnten die Hacker Zugriff auf die Daten sämtlicher Bundesangestellten haben
  • Die Hackerbande soll vom Bund Lösegeld gefordert haben
Simone Steiner
Simone SteinerBundeshausredaktorin

Die berüchtigte Hackergruppe Akira startete im September einen Angriff auf die IT-Systeme der Baselbieter Softwarelieferantin PK-Softech AG. Zu ihren Kunden gehören diverse Schweizer Pensionskassen – auch die Bundespensionskasse Publica. Die Cyberkriminellen könnten Daten sämtlicher Bundesangestellten erbeutet haben. Dazu gehören auch Geheimagenten und Elitesoldaten der Armee. Durch die Offenlegung ihrer Daten könnten sie an Leib und Leben bedroht sein.

Nun zeigen Recherchen von SRF, dass die Gruppe den Bund erpresst. Sie droht, die Daten zu veröffentlichen oder zu verkaufen, wenn sie kein Lösegeld erhält. Das sollen verschiedene Quellen bestätigt haben.

Mehr zum Thema
Programmierer und Hacker bearbeiten Metadaten in einer digitalen Schnittstelle
«Praktisch fehlerfrei»
Selbst IT-Experten erkennen Phishing-Mails kaum noch
Smarthome-Systeme können für Hacker zahlreiche Einfallstore bieten, warnt der Bund.
Bund warnt vor Attacken
Wie Hacker dein Wohnzimmer für heimliches Kryptomining nutzen
172690.epg_hacker.jpg
Bund verschläft IT
Unsere sensiblen Daten sind in Gefahr
ABSTIMMUNGSSONNTAG, EIDGENOESSISCHE ABSTIMMUNG 30. NOVEMBER 2025, ZUKUNFTSINITITIVE, VOLKSINITIATIVE FUER EINE SOZIALE KLIMAPOLITIK, FUER EINE SOZIALE KLIMAPOLITIK, SERVICE CITOYEN, ERBSCHAFTSSTEUER,
Daten-Diebstahl alarmiert Bund
Schweizer Agenten droht Enttarnung im Ausland!

Die Softwarelieferantin PK-Softech AG sowie die Bundespensionskasse Publica schreiben auf Anfrage von SRF, dass bei ihnen keine Lösegeldforderungen eingegangen seien. Das Verteidigungsministerium (VBS) sowie andere Bundesstellen haben bislang nicht Stellung genommen. Der Bundesrat hat sich an seiner letzten Sitzung mit dem Thema befasst. Bundesratssprecherin Nicole Lamon (54) wollte jedoch keine genaueren Angaben dazu machen.

Nicolas Mayencourt berät für die Cybersicherheitsfirma Dreamlab Technologies Behörden und Unternehmen in Erpressungsfällen. Er sagt zu SRF, dass alles darauf hindeute, dass die Angreifer die Erpressungsversuche direkt beim Bund deponiert hätten.

Verhandlungen könnten noch laufen

Dass die Daten einen Monat nach dem Angriff noch immer nicht veröffentlicht wurden, könnte verschiedene Gründe haben, so Mayencourt. Die Daten könnten bereits verkauft worden sein, der Bund könnte das Lösegeld bereits gezahlt haben oder die Verhandlungen liefen noch.

Letztes Jahr hat die Ruag nach einem Hackerangriff ein Lösegeld an Akira gezahlt. Das ist für den Cyberexperten ein No-Go. Jede Zahlung finanziere das Geschäftsmodell der Erpresser, sagt er.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen