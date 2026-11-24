Gränichen AG wollte die Steuern erhöhen, um seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Doch an die Gemeindeversammlung kamen so viele Leute, dass diese gar nicht stattfinden konnte.

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Die Aargauer Gemeinde Gränichen braucht Geld. Deshalb will sie den Steuerfuss von 111 auf 121 Prozent erhöhen. Doch das kommt in der Bevölkerung gar nicht gut an. Der Andrang an der Gemeindeversammlung war so gross, dass der Anlass abgeblasen werden musste.

«Im Dorf brodelt es», erzählt eine Blick-Leserin aus Gränichen. Die Steuererhöhung löse bei vielen Bewohnern Ängste aus. Die Gemeinde solle lieber weniger teure Projekte planen, als die Steuern für die Bevölkerung weiter zu erhöhen.

Mega-Andrang vor Turnhalle

Mit dieser Meinung war sie wohl nicht allein. Die Gränicher Mehrzweckhalle war am Dienstagabend bereits eine halbe Stunde vor dem Anlass gefüllt. Als die Versammlung um 20 Uhr starten sollte, waren mehr als 600 Personen anwesend. Zudem warteten 80 weitere Personen draussen. Damit war fast jeder zehnte Einwohner vor Ort.

Aufgrund der ausserordentlich hohen Beteiligung musste Gemeindeammann Andreas Fetscher (47) die Versammlung aus Sicherheitsgründen verschieben. Eine grössere Halle habe nicht zur Verfügung gestanden, schreibt die Gemeinde.

Defizit von 1,3 Millionen Franken

Gränichen hat im vergangenen Jahr einen Verlust von 1,3 Millionen Franken geschrieben. Die grössten Ausgaben entfielen auf den Gesundheitsbereich. Um aus den roten Zahlen zu kommen, will die Gemeinde in verschiedenen Bereichen sparen. Die angestrebte Steuererhöhung ab 2027 sollte zusätzlich helfen, die Finanzen in den Griff zu bekommen.

So weit wird es aber vorerst nicht kommen. Der grosse Andrang führte dazu, dass die geplante Steuererhöhung für das nächste Jahr ausbleibt. Die Gemeinde startet ohne Budget ins kommende Jahr.