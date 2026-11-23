1580 Franken legt ein Schweizer Haushalt im Schnitt monatlich auf die Seite. Doch längst nicht alle können auf ein solches Polster zählen. Leserinnen und Leser berichten, wie sie mit ihrem Geld über die Runden kommen – und wo es im Alltag besonders knapp wird.

Darum gehts Laut BFS sparen Schweizer Haushalte im Schnitt 1580 Franken pro Monat

40 Prozent der Haushalte geben jedoch mehr aus, als sie einnehmen, oder sparen nur Kleinstbeträge

Leserinnen und Leser berichten von knappen Budgets, manche können sich keine Ferien leisten

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Die aktuellen Zahlen der Haushaltsbudgeterhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen: Schweizer Haushalte sparen im Schnitt monatlich 1580 Franken. Gleichzeitig fliessen 14,8 Prozent des Bruttoeinkommens ins Wohnen und 7,2 Prozent in die Krankenkassenprämien. Auf den ersten Blick zeichnen diese Zahlen das Bild einer finanziell gut aufgestellten Schweiz. Doch der Durchschnitt täuscht: Bei gut 61 Prozent der Haushalte liegt das verfügbare Einkommen unter dem Durchschnitt. Gutverdienende treiben den Sparbetrag nach oben, während 40 Prozent der Haushalte mehr ausgeben, als sie einnehmen, oder nur Kleinstbeträge sparen können.

Zwischen Statistik und Realität

Die Zahlen sorgen in der Blick-Community für Gesprächsstoff. Zahlreiche Leserinnen und Leser können sich mit dem vermeintlichen Wohlstand wenig identifizieren und schildern, wie knapp das Geld trotz Arbeit und regelmässigem Einkommen bisweilen ist. Andere berichten von persönlichen Einschnitten und davon, worauf sie aus finanziellen Gründen verzichten müssen. So schreibt etwa User Lucas Mosimann: «Das ist mir aber ganz neu – ich soll über 1500 Franken auf die Seite tun können pro Monat? Wäre schön! Bin froh, wenn ich bis Ende Monat durchkomme.»

Auch Marc Kürner kann von solchen Sparbeträgen nur träumen. «Ich kann nicht mal so viel in einem Jahr auf die Seite legen», schreibt er. Als Handwerker habe man zwar das Glück, immer Arbeit zu haben, das Einkommen sei jedoch eher bescheiden. Trotzdem sei er dankbar dafür: «Ich kann zwar keine grossen Sprünge machen, bin aber trotzdem froh, dass wir immer Arbeit haben.»

Wie angespannt die finanzielle Lage sein kann, beschreibt auch Daniel Roth: «Mit 4600 Franken netto im Monat kommt man als Ehepaar nirgends mehr hin. Entweder Rechnungen bezahlen oder Essen. Beides geht nicht mehr.» Zudem kritisiert er, dass bei den Ergänzungsleistungen bestimmte Ausgaben wie Spezialmedikamente, Steuern oder auswärtige Verpflegung nicht berücksichtigt würden.

Ferien bleiben für viele ein Luxus

Wenn das Geld bereits für die laufenden Ausgaben kaum reicht, bleibt für grössere Wünsche wenig Spielraum. Besonders deutlich zeigt sich das bei den Ferien. Leserin Irena Bürge-Puderka schreibt: «Ich als Alleinerziehende war seit 15 Jahren nicht in den Ferien.»

Claudia Studerus kann sich ebenfalls keine Auszeit leisten. «Ich bekomme gerade mal 3800 Franken vom Arbeitsamt und gehe aber noch vier Tage im Alterszentrum vom RAV aus arbeiten», schreibt sie. Mit 58 Jahren sei sie entlassen worden, weil sie «zu alt und zu teuer» gewesen sei.

Forderungen an die Politik

Nicht zuletzt die Steuerrechnung kann das knappe Budget zusätzlich belasten. Leserin Regina Wyss schildert: «Ich arbeite Vollzeit, aber nach Miete, Krankenkasse und Einkäufen bleibt kaum etwas übrig. Gerade die Steuern werden oft vergessen: Wenn die Rechnung kommt, ist die Mehrheit von meinem Ersparten wieder weg. Von 1500 Franken monatlich kann ich nur träumen.» Sie sieht deshalb auch die Politik in der Pflicht: «Die Lebenshaltungskosten steigen weiter, während für viele trotz Arbeit immer weniger zum Leben bleibt. Die Politik darf nicht länger wegschauen.»

Michael Ronner sieht die steigenden Lebenshaltungskosten ebenfalls als Belastung für viele Haushalte. Steuern, Krankenkassenprämien und Mieten liessen den finanziellen Spielraum zunehmend schrumpfen. Er fordert deshalb politische Massnahmen: «Die Politik muss diese Entwicklung ernst nehmen, Ausgaben und Abgaben im Griff behalten und Rahmenbedingungen schaffen, unter denen sich Arbeit wieder lohnt. Wenn Leistung immer weniger finanzielle Sicherheit schafft, drohen wachsende Ungleichheit und ein Verlust des gesellschaftlichen Zusammenhalts», kommentiert er.