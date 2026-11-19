Gross, grösser, Heightmaxxing: In den sozialen Medien verbreitet sich ein gefährlicher Trend. Vor allem junge Männer wollen ihre Körpergrösse um jeden Preis steigern. Das geht von versteckten Absätzen in den Schuhen bis zur Einnahme eines Krebsmedikaments.

Darum gehts In sozialen Medien werben Nutzer für Erdafitinib, um die Körpergrösse zu steigern

Belege für die Wirksamkeit des Krebsmedikaments zur Wachstumsförderung fehlen

Erdafitinib ist für Kinder und Jugendliche nicht zugelassen und kann schwere Nebenwirkungen haben

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Junge Männer greifen zu immer radikaleren Mitteln, um grösser zu werden. Wie «Bild» berichtet, kursiert in sozialen Medien und Foren ein gefährlicher Tipp: Nutzer preisen das verschreibungspflichtige Blasenkrebs-Medikament Erdafitinib als Wundermittel an. Ein User behauptet sogar, damit bis zu zwei Zentimeter pro Monat zu wachsen. Ist es das wirklich wert?

Für Kinder und Jugendliche nicht zugelassen

Erdafitinib ist unter dem Handelsnamen Balversa bekannt und wird bei Erwachsenen mit bestimmten fortgeschrittenen Formen von Blasen- und Harnwegskrebs eingesetzt. Der Wirkstoff blockiert bestimmte Eiweisse in den Zellen, die Wachstumssignale steuern. Das bremst Krebszellen, beeinflusst aber auch die Entwicklung von Knochen und Knorpel.

Genau deshalb sorgt das Medikament in der Szene für Interesse: Bei Kindern und Jugendlichen sind die Wachstumsfugen an den Knochenenden noch offen, weshalb Eingriffe in diese Signalwege das Wachstum verändern können. Allerdings nicht so, wie es sich die Nutzer erhoffen: Bei Kindern traten unter dem Mittel beschleunigtes, unregelmässiges Skelettwachstum und Schäden an den Hüftgelenken auf. Für Kinder und Jugendliche ist der Wirkstoff deshalb gar nicht zugelassen.

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Die Nebenwirkungen sind schwerwiegend: Dazu gehören Sehstörungen und Schäden an der Netzhaut, stark erhöhte Phosphatwerte im Blut, Durchfall, Übelkeit sowie Entzündungen der Mundschleimhaut. Auch Haut- und Nagelprobleme, Appetitverlust, Gewichtsabnahme und Müdigkeit treten auf. Wissenschaftliche Belege für den angeblichen Zwei-Zentimeter-Schub gibt es nicht. Bei Erwachsenen sind die Wachstumsfugen normalerweise bereits geschlossen – die Knochen lassen sich mit dem Medikament gar nicht mehr verlängern.

Vom Schönheitswahn zum Grössenwahn

Der Trend stammt aus der sogenannten Looksmaxxing-Szene. In dieser Internetgemeinschaft optimieren vor allem junge Männer ihr Aussehen – koste es, was es wolle. Sie zerlegen und bewerten jedes Detail ihres Körpers: Gesicht, Kiefer, Haut, Muskeln und Proportionen. Der Hype hat es auch in die Schweiz geschafft: In einer Zürcher Klinik können sich Männer für 100 Franken sagen lassen, was in ihrem Gesicht unschön ist. Danach erhalten sie einen Behandlungsplan.

Von Schuheinlagen bis zur Beinverlängerung

Die Methoden unterscheiden sich erheblich. Während einige nur grösser wirken wollen, versuchen andere, das Wachstum ihrer Knochen zu beeinflussen.

1. Schuheinlagen und erhöhte Absätze

Die einfachste Variante sind spezielle Einlagen oder Schuhe mit erhöhten Sohlen. Wer sie trägt, wirkt mehrere Zentimeter grösser. Am Körper selbst ändert sich allerdings nichts.

2. Kopfüber hängen

In Foren wird auch das regelmässige Hängen mit dem Kopf nach unten diskutiert. Die Hoffnung: Die Entlastung der Wirbelsäule soll den Körper strecken. Tatsächlich nehmen die Bandscheiben vorübergehend etwas mehr Raum ein. Ein dauerhafter Grössenzuwachs entsteht dadurch aber nicht – zudem belastet das Kopfüberhängen Kreislauf und Augen.

3. Dehnen und Haltungstraining

Auch Dehnübungen, Yoga und gezieltes Haltungstraining gehören zum Programm. Wer zuvor mit rundem Rücken durchs Leben ging, wirkt durch eine aufrechtere Haltung tatsächlich etwas grösser. Die Knochen werden dadurch allerdings nicht länger.

4. Beine brechen lassen für ein paar Zentimeter

Besonders radikal ist die operative Beinverlängerung. Chirurgen durchtrennen dabei die Knochen. Ein spezielles Verlängerungssystem zieht die beiden Knochenstücke danach über Monate langsam auseinander. Im entstehenden Zwischenraum bildet sich neuer Knochen, wodurch die Beine tatsächlich länger werden.