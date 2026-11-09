Zürich könnte vom reichen Nachbarn profitieren: Zugs Finanzdirektor Heinz Tännler zeigt sich offen dafür, mehr Geld an die Universität Zürich zu zahlen.

Darum gehts Zug zieht Zürcher Firmen an und profitiert von Infrastruktur, Hochschulen und Kultur in Zürich

Zürich beziffert ungedeckte Zentrumslasten durch Zug auf 104 Millionen Franken pro Jahr insgesamt

Zug zeigt sich offen für Verhandlungen und zusätzliche Beiträge an die Universität Zürich

Riccarda Campell Redaktorin Politik

Zug zieht Zürcher Unternehmen an. Die Bank Vontobel will 2030 ihren Hauptsitz nach Baar verlegen, die Schweizer Finanztochter von Volkswagen ist bereits von Wallisellen ZH nach Cham ZG gezogen. Auch das Treuhandunternehmen Kendris hat seinen Hauptsitz nach Zug verlegt. Für Zürich ist das ein schmerzhafter Trend: Mit den Unternehmen gehen Arbeitsplätze und Steuereinnahmen verloren.

Für Zug ist der Zuzug dagegen ein Gewinn. Der Kanton lockt Unternehmen mit tiefen Steuern und profitiert gleichzeitig von der Nähe zum Wirtschaftsraum Zürich. Denn die Limmatstadt bietet eine hervorragende Infrastruktur, einen internationalen Flughafen, renommierte Hochschulen und ein breites Kulturangebot. Finanziert wird vieles davon durch die Zürcher Steuerzahler.

«Bei uns grasen Kühe, die anderswo gemolken werden»

Davon profitieren auch die Zugerinnen und Zuger. Doch sie beteiligen sich laut Zürichs Finanzdirektor Ernst Stocker (71, SVP) zu wenig an den Kosten. Jährlich bleiben beim Kanton 104 Millionen Franken ungedeckt. Das entspricht rund 1,5 Steuerfussprozenten.

Am stärksten schlägt die Unterdeckung bei der Universität Zürich mit 46 Millionen Franken zu Buche. Bei den Fachhochschulen sind es 30 Millionen, bei den Kulturinstitutionen wie Opernhaus, Tonhalle und Schauspielhaus weitere 18 Millionen. Stocker bringt den Ärger mit einem Seitenhieb auf Zug und Schwyz in einer Mitteilung auf den Punkt: «Bei uns grasen viele Kühe, die anderswo gemolken werden.»

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Zug will Schritt auf Zürich zugehen

Der Streit um die Zentrumslasten ist nicht neu. 2018 kürzte der Aargau seine Kulturbeiträge an Zürich. Ab 2028 will er ganz aus dem Kulturlastenausgleich aussteigen und stattdessen bilaterale Lösungen suchen. Neben dem Kanton Aargau zahlen Zug und Uri verbindlich an Zürich und Luzern. Die Kantone Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Schaffhausen leisten freiwillige Beiträge. St. Gallen und Thurgau zahlen nichts.

Nun könnte ausgerechnet Zug einen Schritt auf Zürich zugehen. Der Finanzdirektor Heinz Tännler (66, SVP) zeigte sich kürzlich in der «Bilanz» bereit, direkt über eine faire Abgeltung zu verhandeln. Denkbar wären etwa zusätzliche Beiträge an die Universität Zürich.

In Zürich stösst das auf Zustimmung. Die Finanzdirektion bereitet gemäss dem «Tages-Anzeiger» bereits eine Gesprächsgrundlage vor. Bilaterale Abkommen könnten ein «Zwischenschritt» sein, um die bestehenden Ausgleichszahlungen zu verbessern. Zürich hofft deshalb auf Nachahmer: «Wir hoffen, dass weitere Kantone dem Beispiel Zugs folgen.»