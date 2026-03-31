An der Kundgebung im vergangenen Oktober in Bern kam es zu etlichen Straftaten. Nun sucht die Berner Polizei mit Fotos nach den Täterinnen und Tätern. Darunter ist eine ehemalige Mitarbeiterin des EDA.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rund 2000 Menschen demonstrierten am 11. Oktober in Bern unbewilligt

Ex-EDA-Mitarbeiterin unter Verdächtigen, gibt Teilnahme an Demo zu

Polizei veröffentlichte unverpixelte Bilder von 31 Verdächtigen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Céline Zahno Redaktorin Politik

Rund 2000 Demonstrierende zogen am 11. Oktober bei einer unbewilligten Pro-Palästina-Demo durch Bern. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort und es kam zu heftigen Sachbeschädigungen durch die marschierenden Chaotinnen und Chaoten.

Die Fahndung nach den Verdächtigen läuft weiterhin auf Hochtouren. Die Täter sollen nicht nur bestraft werden – die Behörden wollen auch die Kosten auf sie überwälzen. Am Montag gab die Kantonspolizei Bern unverpixelte Bilder von 31 Verdächtigen heraus. Die gezeigten Personen werden dringend verdächtigt, Straftaten begangen zu haben.

Person mittlerweile identifiziert

Zu den verdächtigen Personen gehört auch eine ehemalige Mitarbeiterin des Aussendepartements (EDA), wie CH Media schreibt. Die Mittdreissigerin habe vor Jahren als Praktikantin auf der Schweizer Botschaft in Tunesien gearbeitet und sei später für kurze Zeit beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) angestellt gewesen.

Auf Anfrage der Redaktion gibt die Frau zu, an der Demonstration vom 11. Oktober teilgenommen zu haben. Sie habe keinerlei Straftaten zu verantworten, die Schuld für die Eskalation trage die Polizei. Sie ist Mitgründerin oder Mitglied mehrerer feministischen Organisationen, die sich auch für den «palästinensischen Widerstand» und gegen den «zionistischen Kolonialismus» einsetzen.

Das unverpixelte Bild ist mittlerweile aus dem Zeugenaufruf der Kantonspolizei verschwunden. Das heisst, die Person wurde mittlerweile von der Polizei identifiziert.