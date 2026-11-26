Die Pensionskassen steuern erneut auf ein gutes Anlagejahr zu und verfügen über viel freie Mittel. Geld, welches für Rentenverbesserungen genutzt werden müsse, fordert Gewerkschafter Daniel Lampart. Die Chancen dafür stehen gut.

Darum gehts Schweizer Pensionskassen verfügen über freie Mittel von rund 23 Milliarden Franken

Dieses Geld müsse für Rentenverbesserungen genutzt werden, fordert Gewerkschafter Daniel Lampart

Auch Lukas Müller-Brunner vom Pensionskassenverband Asip ortet Handlungsspielraum

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

1300 Milliarden Franken! Die Pensionskassen haben ein fettes Vermögen auf der hohen Kante. Das zahlt sich auch dieses Jahr aus, steuern die Vorsorgeeinrichtungen doch auf ein gutes Anlagejahr zu. Per Ende Oktober lag die bisherige Rendite bei 5,1 Prozent, wie der Pensionskassenmonitor von Swisscanto zeigt. Ein Deckungsgrad von durchschnittlich 123 Prozent sorgt für ein dickes Polster.

«Die finanzielle Lage der Pensionskassen ist sehr gut», sagt SGB-Chefökonom Daniel Lampart (58) gegenüber Blick. Nach vier guten Anlagejahren in Folge hätten die Kassen ihre Wertschwankungsreserven ausgebaut und verfügten nun über hohe freie Mittel. Per Ende 2025 beliefen sich Letztere auf rund 23 Milliarden Franken. «Die Summe könnte dieses Jahr sogar noch steigen», sagt Lampart und macht klar: «Mit diesen freien Mitteln müssen nun auch die Renten erhöht werden.»

Nach jahrelangem Sinkflug bei den realen PK-Renten seien Verbesserungen nun nötig. Dies umso mehr, als im nächsten Jahr erneut mit einem Teuerungsschub von 1,5 bis 2 Prozent zu rechnen sei. «Wann also, wenn nicht jetzt?», fragt Lampart rhetorisch. «Diese freien Mittel in den Kassen gehören den Menschen!»

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Dass die Forderung gerade jetzt kommt, hat einen weiteren Grund: In diesen Tagen laufen in vielen PK-Stiftungsräten Gespräche darüber, wie Anlagegewinne und zusätzliche Mittel verwendet werden sollen. Für Lampart sind die Prioritäten klar: «Wir wollen dauerhafte Rentenverbesserungen.» Eine Möglichkeit ortet er in einer Aufstockung der Rentenguthaben – mindestens für einen Teuerungsausgleich. Denkbar sind auch einmalige Auszahlungen, welche allerdings nicht zu dauerhaft besseren Renten führen würden. «Das wäre beispielsweise in Form einer 13. PK-Rente möglich», so Lampart. In vielen Stiftungsräten würden derartige Anträge von Gewerkschaftsseite eingereicht.

Und es gibt bereits Bewegung in diese Richtung: So hat die Swisscom-Pensionskasse Complan soeben eine Erhöhung der laufenden Altersrenten um 1 Prozent per April 2027 beschlossen. Zusätzlich erhalten die Rentenbeziehenden eine Einmalzahlung in der Höhe von einer halben bis zu drei Monatsrenten – je nach Umwandlungssatz zum Pensionierungszeitpunkt.

Dauerhafte Rentenverbesserungen wie nun bei Complan haben allerdings oftmals einen schweren Stand; dessen ist sich auch Lampart bewusst. Er schlägt daher vor, dass sich die Stiftungsräte von den Pensionskassenexperten verschiedene Varianten berechnen lassen. Beispielsweise dauerhafte Rentenanpassungen um 1 bis 5 Prozent oder die Ausschüttung einer 13. Rente.

«Damit wird ersichtlich, dass sich die meisten Kassen eine Rentenerhöhung leisten können», ist der Gewerkschafter überzeugt. Eine «verlorene Generation» leide noch immer unter tiefen Umwandlungssätzen. «Das muss sich ändern, nach der falschen, systemfremden Umverteilungsdiskussion zwischen Aktiven und Pensionierten der letzten Jahre braucht es nun einen Paradigmenwechsel.»

Asip-Direktor sieht Spielraum

Auch Lukas Müller-Brunner (44) vom Pensionskassenverband Asip sieht Platz für Rentenverbesserungen. «Die meisten Kassen haben in den vergangenen Jahren so gut gearbeitet, dass sie jetzt einen Spielraum haben, Massnahmen zu beschliessen», sagt er. Dabei müsse aber die individuelle Situation der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung berücksichtigt werden.

Die freien Mittel müssten zwar verteilt werden, geht der Asip-Direktor mit Gewerkschafter Lampart einig. «Aber mit Augenmass statt mit der Giesskanne», mahnt er. So könnte die Ausschüttung über mehrere Jahre gestaffelt werden. «Verantwortungsvolle Pensionskassen denken langfristig, das ist auch im Interesse der Versicherten.»