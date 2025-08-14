Yvonne Bürgin will Fraktionspräsidentin der Mitte werden

Die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin will Chefin der Mitte-Fraktion im Parlament werden. Das teilte sie per Medienmitteilung mit.

Sie möchte gerne Mitte-Fraktionschefin werden: Yvonne Bürgin.

Sophie Reinhardt Redaktorin Politik

Die Mitte-Fraktion in Bundesbern braucht ein neues Präsidium. Dies, nachdem der ehemalige Fraktionspräsident Philipp Matthias Bregy (47) zum Parteipräsidenten gewählt worden ist.

Nun meldet sich eine erste Interessentin für das Amt: die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin (45). In einer am Donnerstag verschickten Medienmitteilung sagt sie: «Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen – für eine starke Mitte, die Brücken baut und unser Land zusammenhält.» Sie sitzt seit Ende 2023 im Nationalrat und ist Vizepräsidentin der Mitte Schweiz.

Frauenvertretung an Spitze gefordert

Die Zürcherin machte nie einen Hehl daraus, dass eine der drei höchsten politischen Positionen der Mitte (Bundesrat, Parteipräsidium, Fraktionspräsidium) mit einer Frau besetzt werden müsse. Sie hatte sich bereits eine Kandidatur als Mitte-Präsidentin überlegt, jedoch dann abgesagt. Schon damals sagte sie, ein Wechsel in ein frei werdendes Fraktionspräsidium sei «eine durchwegs prüfenswerte Option».

Bürgin ist Gemeindepräsidentin von Rüti ZH und im familieneigenen KMU tätig.

Die Mitte hat eine Findungskommission für die Vergabe des Amts einberufen, Interessenten müssen bis am Freitag, 12 Uhr, ihre Bewerbung einreichen. Danach will die Partei informieren.