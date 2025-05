Kantonale Präsidenten wollen Bregy an der Spitze

Kantonale Mitte-Präsidentinnen und Präsidenten wollen einstimmig Bregy an ihrer Parteispitze. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Philipp Matthias Bregy als neuer Parteipräsident der Mitte vorgeschlagen

Bregy steht für Stabilität, Kontinuität und Weiterentwicklung der politischen Strategie

Wahl des neuen Parteipräsidenten findet am 28. Juni 2025 statt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Nationale Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten (NKPP) der Mitte hat sich am Samstag einstimmig für Philipp Matthias Bregy (46) als neuen Parteipräsidenten ausgesprochen.

Bregy sei vom Parteipräsidium und den Vertreterinnen und Vertretern der NKPP persönlich angehört worden, teilte die Partei im Anschluss an eine Klausurtagung vom Samstag in Murten FR mit.

Bregy habe seine Vision einer starken, geeinten und lösungsorientierten Mitte dargelegt. Er stehe für Stabilität und Kontinuität, könne die politische Strategie der Mitte weiterentwickeln und den eingeschlagenen Weg der Öffnung sowie die Fusion zur Die Mitte fortführen. Die Wahl des neuen Parteipräsidenten erfolgt an der Delegiertenversammlung am 28. Juni 2025 in Bern.

Im Zentrum der Tagung stand zudem die Weiterentwicklung der Strategie 2033. Damit will sich die Partei auf die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre ausrichten und die Mitte als breit verankerte und lösungsorientierte Kraft in der Schweizer Parteienlandschaft positionieren.