Bundesräte und Pharmachefs besprechen US-Zölle

Vor dem Hintergrund der US-Zölle von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz haben sich Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und Bundesrat Guy Parmelin am Donnerstag in Bern mit Vertretern der Pharmaindustrie ausgetauscht. Der konkrete Inhalt der Gespräche blieb geheim.

1/5 Wegen der US-Zölle haben sich Bundesräte mit Vertretern der Pharmaindustrie ausgetauscht. Foto: STEFAN BOHRER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Pharmabranche vertraten Roche-Verwaltungsratspräsident Severin Schwan und Patrick Horber, der Präsident des internationalen Geschäftsbereichs von Novartis. Wie das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) von Baume-Schneider mitteilte, sprachen sie über die Einschätzungen der aktuellen Lage des Pharmasektors wegen der Zölle. «Der Inhalt der Gespräche ist vertraulich», hiess es weiter.

Im September werden Baume-Schneider und Guy Parmelin, der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, einen Runden Tisch mit der Pharmaindustrie durchführen.

Die Vorbereitungen dafür laufen den Angaben zufolge. Überhaupt reihe sich das Treffen vom Donnerstag in eine ganze Folge von Kontakten der Departemente mit der Pharmabranche auf allen Ebenen ein, schrieb das EDI.