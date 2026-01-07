DE
FR
Abonnieren

SP-Bodenmann redet Klartext
«Müsste, hätte, Fahrradkette»

Der ehemalige SP-Präsident Peter Bodenmann fordert eine obligatorische kantonale Gebäudeversicherung. Er fürchtet zudem Kosten in Milliardenhöhe.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Kommentieren
1/5
Der ehemalige SP-Präsident Peter Bodenmann fordert eine obligatorische kantonale Gebäudeversicherung.
Foto: Keystone

Darum gehts

  • Im Wallis gibt es keine obligatorische Gebäudeversicherung
  • Ex-SP-Chef Bodenmann fordert seit 45 Jahren kantonale Versicherung wegen Prävention
  • Bodenmann schätzt Schaden auf eine Milliarde Franken
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_401.JPG
Tobias BruggmannRedaktor Politik

Im Kanton Wallis gibt es nach wie vor keine obligatorische Gebäudeversicherung. Alle, die ein Haus besitzen, können sich freiwillig bei einem privaten Anbieter versichern lassen. Sehr zum Ärger des ehemaligen SP-Präsidenten Peter Bodenmann (73). Der Walliser lobbyiert schon seit 45 Jahren für eine kantonale Gebäudeversicherung. «Neben den viel tieferen Prämien weist es zwei weitere markante Vorteile auf: Prävention und Kontrolle. Wie dramatisch die Gemeinden damit überfordert sind, sehen wir jetzt leider auf tragische Weise am Beispiel von Crans-Montana», sagt er im Interview mit der «NZZ».

Ein Problem sei die Nähe. Jede Gemeinde habe einen lokalen Brandschutzexperten. «Selbst wenn die alle fähig sind: Sie müssen tagsüber dem Betreiber eines Lokals Vorschriften machen, abends kehren sie dann vielleicht im selben Lokal ein.» 

Bodenmann fürchtet Überreaktion

Gefragt, ob nicht auch private Versicherer ein Interesse an Brandschutzmassnahmen hätten, antwortet Bodenmann: «Müsste, hätte, Fahrradkette. Privatversicherer folgen einer ganz anderen Logik.» Sie würden sich nicht für Prävention und Kontrolle interessieren.

Bodenmann führt selbst ein Hotel. Bei ihm hätten sie Brandmelder, Feuerlöscher und Sprinkleranlagen in jedem Raum. 

Bodenmann fürchtet einen Schaden von einer Milliarde Franken. Die Brandschutzexperten in den Gemeinden werden wohl nicht gut schlafen, mutmasst er. «Sie werden jetzt überreagieren, mit verheerenden Folgen. Viele Hotels und Gastrobetriebe werden die zusätzlich ins Haus stehenden Investitionen nicht stemmen können oder wollen», sagt er der «NZZ». Die Schweiz sei mit einer «Katastrophe in bisher nicht bekannten Dimensionen konfrontiert». Der Sturm werde nicht vorbeiziehen.

Mehr zu Crans-Montana
«Das Walliser System ist nicht das Problem»
Mit Video
Brandschutz nach Walliser Art
Das sagen einheimische Politiker zur Kontrolllücke
Bis Crans-Montana war die Schweiz beim Brandschutz an der Weltspitze
Mit Video
Inferno ändert alles!
Bis Crans-Montana waren wir beim Brandschutz an der Weltspitze
«Wir fordern Gerechtigkeit für die Opfer dieser Tragödie»
Mit Video
Opfer-Anwältin Nina Fournier
«Wir fordern Gerechtigkeit für diese Tragödie»
Nach Zitat der Schande reicht es!
Mit Video
Kommentar
Nach Schand-Zitat reichts!
Jetzt geht es um die Glaubwürdigkeit der Schweiz

Die Debatte über eine obligatorische Gebäudeversicherung dürfte nach der Tragödie in Crans-Montana weiter Fahrt aufnehmen. SP-Nationalrat Ueli Schmezer (64) hat bereits im Sommer einen Vorstoss zu staatlichen Gebäudeversicherungen eingereicht. Und das Walliser Kantonsparlament könnte schon im März einen Vorstoss behandeln, der nach dem Bergsturz in Blatten eingereicht wurde.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen