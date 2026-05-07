Im Juni lädt Emmanuel Macron die wichtigen Staatschefs zum G7-Gipfel nach Évian am Genfersee. Die Schweiz rüstet sich für mögliche Ausschreitungen. Das passt nicht allen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der G7-Gipfel findet vom 10. bis 19. Juni in Évian statt – es herrschen in der Schweiz Sicherheitsbedenken

Über 100’000 Pendler sind betroffen, die Fähren zwischen Évian und Lausanne werden ausgesetzt

Es wird mit Sicherheitskosten von 20 Millionen Franken gerechnet, ein Armee-Einsatz mit 5000 Soldaten ist geplant

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Die Erinnerungen an den letzten G8-Gipfel 2003 im französischen Évian lassen nichts Gutes erahnen. Damals kam es in Genf zu massiven Krawallen. Zerstörte Fensterscheiben, Läden wurden demoliert und geplündert, die Polizei setzte Wasserwerfer und Gummischrot ein. Die Sachschäden gingen in die Millionenhöhe. Es gab Dutzende Verletzte und Festnahmen.

Die Angst wächst, dass sich die Bilder wiederholen könnten. Im Juni lädt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) wieder nach Évian auf der anderen Seite des Genfersees. Der G7-Gipfel bringt die Staatschefs der sieben grössten Länder der Welt zusammen. Darunter US-Präsident Donald Trump (79). Nicht dabei sein wird dagegen Russland.

Schweiz führt wieder Grenzkontrollen durch

Der Bundesrat reagiert auf die Sicherheitsbedenken. Vom 10. bis 19. Juni führt die Schweiz an der Grenze zu Frankreich wieder Kontrollen durch. Die Landesregierung hat am Mittwoch ein Gesuch des Kantons Genf gutgeheissen. Die Städte Genf und Lausanne sowie die ganze Genferseeregion seien gewissen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, begründete sie die Kontrollen.

Die kantonalen Polizeikorps sowie die Grenzwache könnten Personen auch ohne konkreten Verdacht kontrollieren – und je nach Lage einzelne Grenzübergänge schliessen. Der Bundesrat verweist auf die angespannte Sicherheitslage in Europa.

Gerade Grenzgänger werden in dieser Zeit Geduld haben müssen. Über 100’000 Personen pendeln täglich aus Frankreich nach Genf. Die Schnellfähren zwischen Évian und Lausanne werden während des Gipfels fahren. An den Grenzübergängen wird mit langen Warteschlangen gerechnet.

Massnahmen sind umstritten

In der Politik kommt das alles unterschiedlich an, wie die welschen Medien berichten. «Es ist eine verhältnismässige und angesichts der Probleme der Vergangenheit notwendige Massnahme», wird der jurassische Mitte-Nationalrat Charles Juillard (63) von der «Tribune de Genève» zitiert. «Der Bundesrat hat endlich die Notwendigkeit zum Handeln erkannt!», findet auch der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor (62).

Die Neuenburger Grünen-Nationalrätin Clarence Chollet (41) hingegen glaube, dass eine Abriegelung des Landes weit mehr Probleme schaffen als lösen würde – gerade im wirtschaftlichen Bereich: «Die Pendler werden die Leidtragenden sein. Und Demonstrationen oder Gewalt werden dadurch nicht verhindert.»

Um Sicherheitskosten wird noch gerungen

Um das Risiko aber zumindest zu mindern, hat der Bundesrat beschlossen, dass sich der Bund an den Sicherheitskosten der drei betroffenen Kantone Genf, Waadt und Wallis beteiligt. Im Frühling hat das Parlament zudem einen subsidiären Einsatz der Armee abgesegnet. Damit können bis zu 5000 Armeeangehörige eingesetzt werden, um die Sicherheitsmassnahmen der zivilen Behörden zu unterstützen.

Die gesamten Sicherheitskosten werden auf mindestens 20 Millionen Franken geschätzt. 2003 lagen sie bei 35 Millionen – und das in einem weniger angespannten Umfeld. Damals deckte Frankreich 12 Millionen Franken. Dieses Mal ringt die Schweiz mit ihrem Nachbarn noch immer um eine Kostenbeteiligung. Noch zeigte Paris wenig Musikgehör.