Die Stadt Luzern plant eine Sanierung der Lidostrasse beim Verkehrshaus. Fast 180 Parkplätze werden abgebaut, die Strasse soll zur Flaniermeile werden. Geplant sind Velowege, mehr Bäume und «Shared Spaces».

Luzern plant Sanierung der Lidostrasse für 7,3 Millionen Franken

• 178 von 758 Parkplätzen werden gestrichen, 400 Veloparkplätze entstehen

Anna Clara Kohler Redaktorin Politik

Fast 180 Parkplätze werden in Luzern abgebaut. Grund dafür ist eine umfassende Sanierung der Lidostrasse. Entlang dieser Strasse liegen etwa das Verkehrshaus oder das Strandbad Lido. Das Projekt reiht sich in das schweizweite Muster, bei dem besonders in den Städten stetig Parkplätze abgebaut werden.

Die Lidostrasse am Ufer des Vierwaldstättersees soll zur Flaniermeile, einer Art Promenade, umgebaut werden. Dafür hat der Stadtrat Luzern einen Sonderkredit von 7,34 Millionen Franken beim Stadtparlament beantragt, wie das Portal Zentralplus berichtet. Der Hintergrund: Die Mängel würden vom Strassenbelag über die Entwässerung bis zur Beleuchtung reichen, schreibt der Stadtrat in seinem Bericht. Zudem müsse die Wasserleitung erneuert werden.

Mehr Platz für Velo und Fussgänger

Die Neugestaltung der Lidostrasse folgt mehreren Zielen: Sie soll zur Velohauptroute werden, eine verbesserte Infrastruktur erhalten und mehr Platz für Fussgänger schaffen. Dieser Umbau ist Teil eines Quartierentwicklungskonzepts und berücksichtigt den Wunsch des Verkehrshauses, dessen Vorzone attraktiver zu gestalten.

Fast 180 Parkplätze fallen weg

Ein weiterer Fokus liegt auf der Sicherheit. Die Strasse soll nur noch fünf Meter breit werden und Tempo 30 bestehen bleiben. Zudem werden Parkplätze abgebaut: 178 von aktuell 758 Autoabstellplätzen beim Strandbad Lido sollen aufgehoben beziehungsweise umgenutzt werden.

Gleichzeitig werden 400 neue Veloparkplätze sowie 12 Abstellplätze für Motorräder geschaffen. Auch dies entspricht den Vorgaben des Gegenvorschlags zur Veloinitiative, dem die Luzerner Bevölkerung 2022 zugestimmt hat.

Neue «Shared Spaces»

Ein anderes Element der neuen Lidostrasse sind sogenannte «Shared Spaces», die den Aufenthalt im öffentlichen Raum angenehmer machen sollen. «Im Unterschied zu einer Begegnungszone sind die Verkehrsteilnehmenden auf der Strasse gegenüber den zu Fuss Gehenden nach wie vor bevorzugt», heisst es im Bericht.

Der Bereich beim Strandbad Lido wird als Treffpunkt und Ankunftsort gestaltet, während der Raum vor dem Verkehrshaus und dem Tennisclub Lido stärker zum See hin geöffnet wird. Auch die Buvette am Minigolfplatz soll gemütlicher werden. Mehr als 4000 Quadratmeter Strassenraum wird entsiegelt, und über 80 neue Bäume sollen gepflanzt werden.