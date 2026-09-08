Sinken die Strompreise 2027? Am Dienstag um 11 Uhr gibt es Antworten von der Elektrizitätskommission des Bundes. Blick berichtet live.

Das zahlst du 2027 für den Strom

Das zahlst du 2027 für den Strom

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Strompreise 2027: Elcom gibt Prognosen um 11 Uhr bekannt

Erste Zahlen zeigen: In Rickenbach TG 25% weniger, Fällanden ZH +13%

VSE-Umfrage: Mehrheitlich sinkende Strompreise erwartet, Details folgen an Konferenz

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Wie viel müssen wir 2027 für den Strom bezahlen? Die Antwort auf die Frage gibt Felix Vontobel, Vizepräsident der Elektrizitätskommission Elcom, an einer Medienkonferenz am Dienstag um 11 Uhr.

Die ersten Umfragen lassen hoffen: Der Verband der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen (VSE) hatte schon vor einigen Monaten bei seinen Mitgliedern nachgefragt, wie hoch der Strompreis voraussichtlich wird. Mehrheitlich ist demnach mit tieferen Preisen zu rechnen.

Grosse Unterschiede

Zwischen den Gemeinden dürfte es aber Unterschiede geben, wie eine Blick-Auswertung jener Orte zeigt, die die neuen Tarife bereits publiziert haben. So zahlt man zum Beispiel in Rickenbach TG ganze 25 Prozent weniger. In Fällanden ZH gibt es dafür einen Preissprung von 13 Prozent.

Warum es so grosse Unterschiede gibt und ob es in der Zukunft auch so bleibt, werden die Vertreter der Elektrizitätskommission an der Medienkonferenz erklären. Neben Vontobel treten auch Elcom-Mitglied Anne Gillardin und Geschäftsführer Urs Meister vor die Medien. Blick berichtet live.