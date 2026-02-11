Aargauer Polizist flippt wegen Englisch-Sprechern aus

Bei einer Verkehrskontrolle der Kapo Aargau kam es zu einem Zwischenfall. Ein Polizist schimpfte mit den Fahrzeuginsassen, weil diese Englisch redeten. Ein Video davon kursiert nun auf Instagram. Wie reagiert die Polizei?

Anna Clara Kohler Redaktorin Politik

Vergangenen Sonntag verlor ein Polizist bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle die Fassung. Ein Video der Kontrolle kursiert auf Instagram. Akram Bouchiba, seine Partnerin Sara Aparici Sanz und ein weiterer Mitfahrer wurden beiseitegezogen. Der Beamte der Kantonspolizei Aargau zeigte dabei völliges Unverständnis darüber, dass die Fahrzeuginsassen kein Schweizerdeutsch sprachen – antwortete selbst aber in fliessendem Englisch.

«Der Polizist hat zunächst auf Deutsch gesprochen», erzählt Sanz gegenüber Blick. Sie und ihr Partner verstünden Deutsch, könnten es aber nicht fliessend sprechen. Als die Mitfahrenden auf Englisch antworteten, riss dem Polizisten der Faden. «Hier spricht man Deutsch, nicht Englisch!», hört man ihn im Video sagen. Bouchiba versuchte, dem Beamten zu erklären, dass er aus den Niederlanden hierhergezogen ist. Das Paar lebt im Aargau und ist Mitgründer einer Tanzschule in Zürich.

Polizist sprach «perfektes Englisch»

«Wir sagten ihm, dass wir auch Französisch können», so Sanz. Doch der Polizist habe daraufhin begonnen, in «perfektem Englisch» zu sprechen. Er habe geschildert, dass er bei einer Polizeikontrolle in Kanada ebenfalls Englisch habe sprechen müssen, wie im Video zu hören ist. «Wir waren schockiert.» Zudem sei er laut geworden, weshalb Sanz die Kontrolle filmte.

«Vom fraglichen Video haben wir seit Montag Kenntnis», teilt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage dieser Zeitung mit. Man sei daran, die genauen Umstände der «fraglichen Kontrolle» intern zu klären. Genauere Angaben könne man derzeit nicht machen.

«Wollten eine Beschwerde einreichen»

Laut Aussagen des Paares seien sie am Morgen nach dem Zwischenfall bei der Polizeistation in Brugg vorbeigegangen. «Wir wollten eine Beschwerde einreichen», sagt Sanz. Sie habe am Schalter gefragt, ob der Beamte Englisch, Französisch oder Italienisch verstehe. Dieser habe entgegnet, er spreche nur Schweizerdeutsch.

Schliesslich konnten das Paar und der betroffene Mitfahrer keine Beschwerde einreichen. «Der Beamte sagte, er könne uns auf dieser Station nicht weiterhelfen.» Vonseiten der Kantonspolizei Aargau hiess es hingegen am Dienstagnachmittag gegenüber Blick: «Bislang ist niemand an uns gelangt, damit der Vorfall noch mal gemeinsam hätte besprochen und aufgearbeitet werden können.»

Fremdsprachenkenntnisse des Beamten

Bezüglich des Umgangs in einer solchen Situation entgegnet die Kantonspolizei Aargau, dass es bei ihrer Arbeit immer wieder zu sprachlichen Differenzen komme. «Abhängig von der Situation gilt es jeweils, eine vernünftige Lösung zu finden, damit eine Kommunikation möglich ist.»

Dabei würden Fremdsprachenkenntnisse der Polizistinnen und Polizisten helfen, «wie es auch bei dieser gefilmten Kontrolle zu sehen ist». Auf Instagram schreibt Bouchiba: «Die Schweiz hat vier Landessprachen. Respekt hängt nicht von Sprache, Hautfarbe oder Akzent ab.»