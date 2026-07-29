Das sind die Topverdiener unter den Fachärzten

Je nach Spezialisierung kann man als Arzt viel Geld verdienen. Hausärzte hingegen bekommen weniger. Jetzt droht ein Mangel. Doch nützt allein mehr Geld?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gastroenterologen führen mit 447'896 Franken

Hausärzte verdienen 208'181 Franken, deutlich weniger als Spitzenverdiener

Bis 2030 müssen fast 25 Prozent der Hausärzte ersetzt werden

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Einzelne Chefärzte verdienen in der Schweiz mehr als Bundesräte, das zeigen Blick-Recherchen. Doch selbst innerhalb der Ärzteschaft gibt es grosse Unterschiede.

Das Bundesamt für Statistik hat 2021 die Einkommen der selbständigen Ärztinnen und Ärzte untersucht. Besonders gut verdienen die Magen-Darm-Spezialisten mit einem Median von 447'896 Franken, wie der «Beobachter» berichtet. Dahinter folgen die Augen- (342'196 Franken) und Herzspezialisten (322'865 Franken).

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Auffällig ist dabei: Die Hausärzte, mit denen Otto Normalbürger wohl am häufigsten zu tun hat, finden sich im unteren Bereich. Mit 208'181 Franken verdienen sie zwar noch leicht mehr als der Mittelwert von 203'158 Franken, jedoch gibt es einen grossen Abstand zur Spitze.

Ganz hinten fanden sich die Psychiater und Psychotherapeuten mit rund 159'000 Franken. Wer in diesem Bereich mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, verdient noch weniger.

Hausarztmangel droht

Die Zahlen wurden 2019 erhoben, an der Tendenz dürfte sich aber wenig geändert haben. Wer Hausarzt statt Spezialist wird, muss wohl auch auf Geld verzichten. Gleichzeitig verschärft sich der Hausarztmangel, wie eine repräsentative Studie des universitären Zentrums für Hausarztmedizin der Universität Basel vom vergangenen Oktober zeigt: Bis 2030 müsse fast ein Viertel der Hausärzte ersetzt werden. Schon heute arbeiten 13 Prozent über das Pensionsalter hinaus.

Die Studie nennt auch drei Handlungsfelder, um die Grundversorgung zu sichern. So sei es wichtig, Nachwuchs zu gewinnen und zu halten, die Bürokratie abzubauen und die Digitalisierung sinnvoll zu nutzen. Doch auch ein höherer Lohn dürfte helfen.