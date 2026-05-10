Sein Porträt-Debakel brachte den Zürcher Regierungsrat Martin Neukom jüngst in die Schlagzeilen. Privat kann der grüne Politiker sich über den Erfolg seiner Partnerin freuen: Sie sitzt neu im Zürcher Gemeinderat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Catalina Gajardo Hofmann ist neue Zürcher Gemeinderätin

Ihr Partner ist Martin Neukom, Regierungsrat der Zürcher Grünen

Das Paar verfügt über getrennte Wohnungen

Marco Lüssi Blattmacher

Erfolgreich liefen die Wahlen Anfang März für das Zürcher Stadtparlament nicht für die Grünen: Altgediente Politiker wurden abgewählt, insgesamt verlor die Partei vier Sitze. Kandidatin Catalina Gajardo Hofmann (32) jedoch hatte Grund zur Freude: Die Mitarbeiterin der Gewerkschaft Syndicom, die der Geschäftsleitung der Kantonalpartei angehört, wurde im Zürcher Kreis 12 gewählt und zog neu in den Zürcher Gemeinderat ein.

Mit der neu gewählten Parlamentarierin, Tochter einer Schweizerin und eines Chilenen, freute sich auch ihr prominenter Lebenspartner: Es handelt sich um Martin Neukom (39), Zürcher Baudirektor und Regierungsrat der Grünen.

Sie teilen die Sorge um das Klima

Zwischen der Zürcher Kantonalregierung und der Politik der links-grünen Stadt Zürich kommt es – besonders bei Verkehrsthemen wie etwa dem Bau von Velowegen – immer wieder zu Spannungen. Dass sich diese auch in der Beziehung zwischen Gajardo und Neukom entladen, dürfte jedoch eher nicht zu erwarten sein, da er im bürgerlich dominierten Regierungsrat die linke Minderheit vertritt.

Gemeinsam ist Gajardo und Neukom die Sorge um das Klima. Auf ihrer Website schreibt Gajardo: «Meine politischen Schwerpunkte sind Klimaschutz, Klimaanpassung, die Förderung von Biodiversität und sichere Velowege.» Auch Neukom findet: «Zu lange wurde der Klimawandel von der Politik ignoriert.»

Kein gemeinsamer Wohnsitz

Eine weitere Gemeinsamkeit: Beide verbringen ihre Freizeit gern in der Natur. Gajardo beobachtet Vögel, geht wandern oder unternimmt ausgedehnte Ausritte mit ihrem Islandpony. Was sie nicht mag: Ungerechtigkeit und Fenchel. Neukom unternimmt gern Mountainbike-Touren in den Bergen.

Einen gemeinsamen Wohnsitz hat das Paar nicht. Neukom lebt in Winterthur ZH, Gajardo in Zürich-Schwamendingen. Würden sie zusammmenziehen wollen, müssten sie sich für Zürich entscheiden – als Stadtparlamentarierin hat Gajardo dort Wohnsitzpflicht.

«Äussere mich nicht zum Privatleben»

Ist eine Heirat ein Thema, träumen Neukom und Gajardo von gemeinsamen Kindern? Gerne hätte SonntagsBlick von dem Politikerpaar mehr über seine Beziehung erfahren. Regierungsrat Neukom hält jedoch an seinem Grundsatz fest, sein Privatleben privat zu halten. Er lässt ausrichten, er wolle nichts sagen. Auch darin ist er sich mit seiner Partnerin einig. Catalina Gajardo teilt mit: «Ich verzichte darauf, mich zu meinem Privatleben zu äussern.»

Unbeantwortet bleibt damit auch die Frage, wie Gajardo die Porträts gefallen haben, die der Künstler Hans Witschi für die Ahnengalerie des Regierungsrats von ihrem Partner gemalt hat. Wie SonntagsBlick kürzlich enthüllte, hatte Neukom die Bilder allesamt abgelehnt – er fühle sich «entstellt».