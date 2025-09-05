Wirtschaftsminister Guy Parmelin fliegt überraschend in die USA. Laut seinem Departement sind dort Gespräche auf Ministerebene geplant.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist in die USA gereist. (Archivbild) Foto: Keystone

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Wie SRF zuerst berichtete, hat Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) seinen am Freitag geplanten Auftritt beim Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in letzter Minute abgesagt. Stattdessen ist der SVP-Bundesrat in die USA gereist.

Parmelins Wirtschaftsdepartement (WBF) bestätigt dies auch gegenüber Blick. Die Reise hänge mit den durch US-Präsident Donald Trump (79) verhängten Export-Zöllen gegen die Schweiz zusammen. Dafür seien Gespräche auf Ministerebene geplant. Sie würden voraussichtlich am Freitagnachmittag (US-Zeit) stattfinden, so das WBF.

Bei der Economiesuisse hätte der Waadtländer Bundesrat am «Tag der Wirtschaft 2025» die Grussbotschaft der Landesregierung überbringen sollen. Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP begründete der Wirtschaftsverband die Absage Parmelins mit seiner USA-Reise.