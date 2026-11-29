Die Schweizer Stimmbevölkerung hat die Feuerwerks-Initiative deutlich angenommen. Während Bugano-Chef Daniel Bussmann eine Schliessung seines Betriebs erwartet, bleiben andere Firmen still.

Darum gehts Das Schweizer Stimmvolk hat die Feuerwerks-Initiative angenommen und Knallfeuerwerk verboten

Bugano-Chef Daniel Bussmann sagt, dass der Luzerner Feuerwerksbetrieb mittelfristig schliessen müsse

Bei den Schweizer Herstellern ist vor allem der Vulkan das Hauptprodukt und dürfte auch nach dem Verbot erlaubt bleiben

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Es ist eine krachende Niederlage für Knallfreunde. Die Feuerwerks-Initiative wird vom Schweizer Stimmvolk deutlich angenommen. Für Tiere und viele Menschen gilt nun Aufatmen. In der Branche ist es umgekehrt: Statt farbiger Explosionen fürchtet man den Kollaps.

«Wenn die Initiative angenommen wird, müssen wir schliessen», sagte etwa Daniel Bussmann (45), Chef der Luzerner Feuerwerksfirma Bugano, im Abstimmungskampf zu Blick. Jetzt ist das Verbot Tatsache. Ist für die Schweizer Produzenten also bald Schicht im Schacht?

Bugano-Chef ganz allein

Bussmann selbst wurde am Sonntag jedenfalls wortwörtlich kaltgestellt. Der Feuerwerksmann stand zeitweise ganz allein auf dem Rasen der grossen Schanze, die über dem Berner Hauptbahnhof einen Blick über die Stadt ermöglicht. Währenddessen jubelte im Restaurant nebenan das Ja-Komitee. SVP-Nationalrat Edgar Bischof (58, AR), der einzige weitere Gegner, der sich an diesem Nachmittag nach Bern verirrte, reiste bereits nach den ersten Hochrechnungen wieder ab.

Die Episode zeigt: Für die nationale Politik war das Feuerwerk neben der AHV-Finanzierung und dem Kriegsmaterialgesetz bloss ein unbedeutendes Nebengleis. Und von den wenigen Herstellern, die hierzulande überhaupt noch bestehen, hatte ausser dem Bugano-Chef niemand wirklich Lust, laut zu werden.

Sorgen scheinen nicht sonderlich gross

Warum auch? Selbst die einzige Firma, die neben Bugano im Komitee vertreten war, scheint mit dem Ja leben zu können. Auf Anfrage von Blick verzichtet Läubli Vulkan nämlich auf eine Stellungnahme. Zwar gibt Inhaberin Anna Lisa Läubli zuerst Auskunft, zieht ihre Zitate jedoch nach Rücksprache mit ihren Kindern wieder zurück. Tochter Tamara fürchtete sich noch im Sommer lautstark um den Luzerner Familienbetrieb, nun zieht sie die Stille vor.

Überraschend ist das nicht: Genauso wie Bugano hat sich Läubli besonders auf die Herstellung von Vulkanen spezialisiert. Das Lieblingsfeuerwerk der Schweizerinnen und Schweizer macht rund ein Drittel des hiesigen Konsums aus. Kommt es bei der Umsetzung des Verbots nicht zu einer riesigen Überraschung, wird es auch zukünftig erlaubt sein. Und vom restlichen Feuerwerk wird so oder so mehr als 90 Prozent aus dem Ausland importiert.

Bei Branchenkollege Bussmann scheint dies jedoch kein Grund zu sein, zuversichtlich zu bleiben. Gegenüber Blick weigerte sich der Bugano-Chef zwar genauso, etwas zu sagen. Bei SRF sprach er in der Kälte vom «Ende eines Lebenswerks» – und beteuerte erneut, dass sein Betrieb mittelfristig schliessen müsse.