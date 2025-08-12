Nationalrat Andri Silberschmidt galt als Favorit für die Nachfolge von FDP-Präsident Thierry Burkart. Doch nun erteilt er seiner Partei eine Absage. In einem Interview erklärte er seine Beweggründe.

1/5 Andri Silberschmidt sitzt seit 2019 für die Zürcher FDP im Nationalrat. Foto: PETER KLAUNZER

Darum gehts Andri Silberschmidt verzichtet auf FDP-Präsidium-Kandidatur wegen aktueller Lebenssituation

Silberschmidt erwägt Kandidatur für Zürcher Regierungsrat 2027

31-jähriger Nationalrat ist seit 4 Jahren FDP-Vizepräsident

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FDP-Nationalrat und -Vizepräsident Andri Silberschmidt (31) hat sich gegen eine Kandidatur als künftiger Parteipräsident entschieden. Für seine Lebenssituation sei es heute «einfach zu früh», sagte Silberschmidt in einem Interview mit Tamedia.

Zwar sei des Parteipräsidium eines der spannendsten Ämter, das man in der Schweiz ausüben könne. Dennoch verzichte er.

Kandidatur für Regierungsrat?

Einerseits sei er eben Vater geworden. Ihm sei es wichtig, sein Kind und möglicherweise in der Zukunft «seine Kinder» beim Aufwachsen zu begleiten. Andererseits habe er mit einem Partner eine Firma aufgebaut. «Aber vor allem habe ich mich auch überlegt: Ich bin 31 Jahre alt - werde aller Wahrscheinlichkeit nach noch viele Jahre arbeiten», begründete der Zürcher Nationalrat seinen Entschluss.

Stattdessen überlege er sich 2027, für den den Zürcher Regierungsrat zu kandidieren. Bevor er sich darauf festlege, wolle er sich jedoch mit der Zürcher FDP austauschen. «Das könnte eine spannende nächste Aufgabe sein, die mich sehr reizt», sagte Silberschmidt.

Seit 2019 im Nationalrat

Als möglicher Nachfolger des abtretenden FDP-Präsidenten Thierry Burkart hatte Silberschmidt eine Favoritenrolle inne. Er ist seit bald zehn Jahren im Vorstand der FDP Schweiz und seit vier Jahren Vizepräsident. Der Zürcher sitzt seit 2019 im Nationalrat. Zuvor war er Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz.