Wer eine Lehre abgeschlossen hat, soll mindestens 5000 Franken verdienen. Das fordern die Gewerkschaften. Eine Analyse des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) zeigt, dass 28 Prozent der Berufstätigen weniger als den geforderten Mindestlohn verdienen. Blick zeigt, welche Berufsgruppen von einem Mindestlohn profitieren würden.

Medianlohn liegt bei 7024 Franken

Im Jahr 2024, aus dem die Zahlen stammen, lag der Medianlohn in der Schweiz bei 7024 Franken. Das heisst, die Hälfte aller Arbeitnehmenden erhält mehr und die andere Hälfte erhält weniger als das. Die Höhe dieses Medianlohns kann sich je nach Umständen stark unterscheiden. Bei Männern ist er um 8,4 Prozent höher als bei Frauen. Auch die unterschiedlichen Regionen können die Höhe des Medianlohns beeinflussen. Im Tessin ist er über 1500 Franken tiefer als in Zürich.

In der Pharmaindustrie und bei den Banken liegt der Medianlohn über 10'000, in der Tabakindustrie sogar über 14'000 Franken. In der Beherbergung und der Gastronomie liegt er unter 5000 Franken, im Detailhandel leicht darüber.

Verkauf

Die wohl grössten Auswirkungen hätte der Mindestlohn im Verkauf. Egal ob im Supermarkt, im Kleidergeschäft oder im Buchhandel – ein Grossteil der Verkaufsangestellten verdient weniger als 5000 Franken. Am stärksten betroffen ist das Verkaufspersonal in Bäckereien. Neun von zehn der dortigen Verkäuferinnen verdienen aktuell weniger.

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Gastronomie

Im Gastgewerbe würden viele Arbeitnehmende vom Mindestlohn profitieren. Sowohl Köche als auch Kellner verdienen nach der Lehre mehrheitlich weniger als 5000 Franken. Service-Angestellte verdienen im Schnitt 4380 Franken, bei Köchen ist es nur unwesentlich mehr. Ein Mindestlohn würde sich also in den meisten Restaurants bemerkbar machen. Trinkgelder sind dabei nicht mit einberechnet. Laut dem SGB ändern diese jedoch in den meisten Fällen wenig an der Situation.

Gesundheitswesen

Löhne im Gesundheitswesen geben regelmässig zu reden. Vor allem junge Arbeitnehmende im Gesundheits- und Betreuungsbereich würden mit dem Mindestlohn eine Lohnerhöhung erhalten. Im Gesundheitswesen verlassen aktuell viele nach der Ausbildung die Branche. Wer mit 35 oder älter noch im Gesundheitswesen arbeitet, verdient in der Regel mehr als 5000 Franken.

Logistik und Bau

Unter den schlecht bezahlten Jobs ist auch die Logistikbranche mehrfach vertreten. Bei Lageristen, LKW-Fahrern, Chauffeuren aber auch Pöstlern und Automechanikern sind Löhne unter 5000 Franken gang und gäbe. Ähnlich sieht es aus bei Bauberufen wie Gärtnern, Zimmerleuten oder Gerüstbauern.

Berufe mit hohem Frauenanteil

Mit Ausnahme von Bau und Logistik sind die Niedriglohnberufe überwiegend frauendominiert. Gerade im Verkauf, im Gesundheitswesen oder in Kitas arbeiten mehrheitlich Frauen. Besonders prekär sieht es bei den Kosmetikerinnen und Coiffeusen aus. Nicht nur verdienen 88 Prozent davon unter 5000 Franken, im Schnitt verdienen sie gemäss dem Gewerkschaftsbund sogar weniger als 4000 Franken im Monat.

Alter spielt eine Rolle

Am stärksten betroffen von Tieflöhnen ist jeweils die Altersgruppe unter 25 Jahren. Je nach Berufsgattung bessert sich die Situation im höheren Alter erheblich. Beispielsweise sind Löhne unter 5000 Franken bei Pöstlern über 45 eine Ausnahme. Es gibt aber auch Berufe, bei denen sich die Situation nur unwesentlich verbessert. Hinter der Gipfeli-Theke verdient auch bei den über 56-Jährigen nur eine von acht Angestellten mehr als 5000 Franken. Sie würden bis zur Pensionierung vom geforderten Mindestlohn profitieren.