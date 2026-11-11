Arbeitgeber laufen Sturm gegen 5000-Franken-Mindestlohn

Wer eine Berufslehre abgeschlossen hat, soll mindestens 5000 Franken monatlich verdienen. Das verlangt der Gewerkschaftsbund. Bei den Arbeitgebern kommt die Forderung schlecht an.

Darum gehts Wer eine Berufslehre abgeschlossen hat, soll mindestens 5000 Franken monatlich verdienen, fordert der Gewerkschaftsbund

Die Wirtschaftsverbände lehnen die Forderung ab und warnen vor negativen Folgen für die Berufsbildung

Unterschiede zwischen Branchen, Berufen und Regionen müssten bei der Lohngestaltung berücksichtigt werden können

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) plant eine Lohnoffensive. Wer eine Berufslehre abgeschlossen hat, soll monatlich mindestens 5000 Franken verdienen, so die Forderung. Gibt der SGB-Kongress grünes Licht, wird nächstes Jahr eine entsprechende Volksinitiative lanciert.

«Eine Berufslehre muss sich wieder lohnen – und der Lohn zum Leben reichen», macht Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard (58) im Blick deutlich und attackiert die Arbeitgeber. «Die Arbeitgeber werben für die Berufslehre als Königsweg, knausern aber bei den Löhnen.» Obwohl die Wirtschaft Profit mache, spürten die Arbeitnehmenden dies nicht im Portemonnaie. «Das muss sich ändern.»

Gewerbepräsident Regazzi warnt

Staatlich verordnete 5000 Franken für alle Berufsleute? Gegen diese Forderung laufen die Wirtschaftsverbände Sturm. «Die Gewerkschaften schaden mit solchen Extremforderungen der Berufsbildung», ärgert sich Gewerbeverbandspräsident Fabio Regazzi (62). «Zusätzliche Regulierungen verteuern die Berufsbildung unnötigerweise.» Das könne dazu führen, dass Unternehmen weniger Lehrstellen anbieten würden, warnt er. «Der Wirtschaftsstandort wird dadurch geschwächt.»

Er stört sich daran, dass die Gewerkschaften schweizweit eine Pauschallösung durchdrücken wollten. «Das ist der falsche Weg», sagt Regazzi. «Es braucht einen gewissen Gestaltungsspielraum, um die Unterschiede zwischen Branchen und Regionen zu berücksichtigen.»

Dafür sei auch die Sozialpartnerschaft da. Bloss werde diese durch die Gewerkschaften zunehmend geschwächt. «Wir handeln gemeinsam Kompromisse aus – und danach versuchen die Gewerkschaften ihre Extremforderungen durch die Hintertüre durchzusetzen. Das schadet der Sozialpartnerschaft», so Regazzi.

Arbeitgeber gegen «starre Vorgabe»

«Wir haben nichts gegen gute Löhne, wehren uns aber gegen einen staatlich verordneten Mindestlohn», sagt Nicole Meier (44) vom Arbeitgeberverband. Anstelle einer solch starren und pauschalen Vorgabe brauche es branchenspezifische Lösungen. «Die konkrete Ausgestaltung der Löhne gehört in die Verantwortung der Betriebe, Branchen und Sozialpartner», sagt sie. Die Strukturen und Bedürfnisse seien sehr unterschiedlich. «Wer einen gesetzlichen Mindestlohn von 5000 Franken unmittelbar nach Lehrabschluss fordert, setzt am falschen Ende an.»

Meier ist beim Arbeitgeberverband für das Ressort Bildung zuständig, weshalb sie den Fokus auf das Gesamtsystem richtet. «Die Berufsbildung ist ein wichtiger Weg. Wir müssen sie stärken, statt Ausbildung und Berufseinstieg zu verteuern», sagt sie. Staatliche Mindestlöhne könnten gerade für jene zur zusätzlichen Hürde werden, die den Einstieg ins Erwerbsleben erst noch schaffen müssten. «Weiterbildung, Erfahrung und mehr Verantwortung sollen sich auch beim Lohn auszahlen.»

Der Anteil mit einem Monatslohn unter 5000 Franken sinke markant, wenn ausschliesslich Erwerbstätige ab 30 Jahren berücksichtigt würden, verweist sie auf die Statistik. «Dies deutet darauf hin, dass Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt entsprechend honoriert wird.» Sie macht klar: «Wir setzen auf Entwicklung und Förderung – gemeinsam mit den Sozialpartnern. Das macht sich auch für die Arbeitnehmenden bezahlt.»

Auch Ferienforderung fällt durch

Der Forderung nach acht Wochen Ferien für alle Lernenden steht der Arbeitgeberverband ebenfalls ablehnend gegenüber. «Auch hier müssen die Bedürfnisse und Möglichkeiten der jeweiligen Branche berücksichtigt werden», sagt Meier. Schon jetzt gebe es Branchen und Unternehmen, die freiwillig mehr als das gesetzlich vorgeschriebene Minimum von fünf Wochen anbieten würden.

«Die Lehre gibt auch Jugendlichen mit erschwerten Startbedingungen eine echte Chance», betont sie. «Dass die Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz vergleichsweise tief ist, ist auch eine Stärke unseres Berufsbildungssystems.»