Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard will mit einer Volksinitiative einen Mindestlohn von 5000 Franken für Ausgelernte durchsetzen. Doch wie kommen seine Pläne an? Die Reaktionen in der Community zeigen ein geteiltes Bild.

Darum gehts Mit einer Volksinitiative will Pierre-Yves Maillard die Löhne von Berufsleuten anheben

Laut einer SGB-Auswertung verdienen 28 Prozent der Gelernten bei einem Vollzeitpensum weniger als 5000 Franken monatlich

Während Befürworter faire Löhne und eine bessere Anerkennung der Berufslehre verlangen, warnen Kritiker vor höheren Kosten

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Wie viel verdienen Menschen mit abgeschlossener Berufslehre in der Schweiz? Eine Auswertung des SGB zeigt: 28 Prozent der Gelernten erhalten bei einem Vollzeitpensum weniger als 5000 Franken monatlich, 15 Prozent sogar weniger als 4500 Franken. Besonders betroffen sind Frauen: Jede dritte mit abgeschlossener Lehre liegt unter der 5000-Franken-Grenze. Seit 2016 seien die Reallöhne zudem um 2,1 Prozent gesunken, während die Lohnschere zu Akademikern weiter aufgehe.

Für Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard ist das ein Dorn im Auge. Er findet, dass sich eine Berufslehre finanziell wieder mehr lohnen muss. Deshalb will er mit einer Volksinitiative einen Mindestlohn von 5000 Franken für alle Arbeitnehmenden mit abgeschlossener Berufslehre durchsetzen.

Leser stellen sich hinter Initiative

Die Blick-Community spricht sich mehrheitlich für einen Mindestlohn von 5000 Franken für Berufsleute mit abgeschlossener Lehre aus. Dies zeigt eine Leserumfrage: 60 Prozent der über 18'000 Teilnehmenden unterstützen die Forderung. Sie finden, dass eine gute Ausbildung einen fairen Lohn verdient. 37 Prozent lehnen einen gesetzlichen Mindestlohn hingegen ab. Sie befürchten, dass höhere Löhne letztlich auch die Preise weiter in die Höhe treiben. Weitere 3 Prozent geben an, dass ihnen die Diskussion egal sei, weil sie bereits mehr als 5000 Franken verdienen.

Lehre soll sich wieder lohnen

In der Kommentarspalte wird die Forderung kontrovers diskutiert. Unter den Befürwortern ist Leserin Rita Wespi. Sie findet, es sei höchste Zeit für höhere Löhne: «Die Preise steigen jedes Jahr, nur die Löhne bleiben gleich. Wer eine Lehre absolviert hat, soll auch gut bezahlt werden.» Die Befürchtung, dass höhere Löhne alles noch teurer machen, kann sie nicht nachvollziehen. Schliesslich würden die Preise ohnehin steigen.

Auch René Widmer unterstützt die Initiative deutlich: «Mindestlöhne unter 5000 Franken für Ausgelernte bei einem 100-Prozent-Pensum sind reine Ausbeutung und Sklaverei!» Auch für ungelernte Arbeitskräfte müssten nach einer gewissen Einarbeitungszeit 4500 Franken drinliegen. «Die Einkommensschere zwischen Arbeitern und Kadern ist mittlerweile viel zu gross. Ebenso zwischen Staats- und Privatwirtschaft», argumentiert er.

Für Toni Zuercher ist die Initiative «eine faire und sinnvolle» Forderung. «Mehr Löhne heisst auch mehr Sozialaufgaben, da würde auch die AHV profitieren.» Zudem werde mehr konsumiert, was die Wirtschaft ankurbelt. «Mehr Löhne bedeutet auch Familienförderung und mehr Kinder!» Eine bessere Bezahlung könnte ausserdem die Berufslehre attraktiver machen und die Hochschulen entlasten. «Immer mehr Hochschulabsolventen finden trotz hervorragender Ausbildung keine Jobs mehr, weil es zu viele Studierende gibt», argumentiert er.

Gegenstimmen warnen vor Folgen

Doch nicht alle begrüssen die Initiative. Leser Markus Hauser findet, ein Mindestlohn von 5000 Franken klinge zwar «auf den ersten Blick verlockend». Entscheidend seien aber die möglichen Folgen für den Arbeitsmarkt. «Nicht jeder Betrieb kann oder ist bereit, einen solchen Mindestlohn zu bezahlen.» Er befürchtet deshalb, dass Arbeitsplätze abgebaut oder gar nicht erst geschaffen werden könnten. Auch die steigenden Lohnnebenkosten bereiten ihm Sorgen. «Ein höherer Mindestlohn ist deshalb nicht automatisch für alle ein Vorteil. Man muss auch die wirtschaftlichen Folgen berücksichtigen, insbesondere für kleinere und mittlere Betriebe.»

Urs Saladin bezeichnet die Initiative zwar als «gut» und hält es durchaus für möglich, dass sie angenommen wird. Gleichzeitig warnt er vor den Folgen für die Teuerung: «Was dabei vergessen geht: Es setzt eine starke Preisspirale in Gang, womit der höhere Mindestlohn mindestens wieder aufgefressen wird!» Mehr Teuerung führe zu neuen Lohnforderungen der Gewerkschaften und damit wiederum zu steigenden Preisen, befürchtet er.

Auch User Thomas Meier ist dagegen, dass der Staat die Löhne diktiert. «Schlussendlich kommt es doch auf die Wertschöpfung eines Wirtschaftszweigs an. Dieser entscheidet, wie hoch die Löhne sein können», schreibt er. Ein frisch ausgelernter Coiffeur verdiene schliesslich in der Regel weniger als ein Bankkaufmann. «Wer eine Lehre beginnt, weiss dies zum Voraus.»