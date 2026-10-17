Das ist der beliebteste Bundesrat

Die SVP ist laut dem neuen SRG-Wahlbarometer auf Rekordkurs. Auch einer ihrer Bundesräte kommt besonders gut an.

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Bei der SVP läuft es rund: Sie hat nicht nur mit Abstand den grössten Wähleranteil, sondern stellt mit Guy Parmelin (66) auch den beliebtesten Bundesrat. Neben der Sympathie wurde im neuesten SRG-Wahlbarometer auch der wahrgenommene Einfluss der Regierungsmitglieder abgefragt. Hier liegt FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter (62) nach wie vor an der Spitze.

Guy Parmelin (SVP)

Sympathie: 3.6 von 5 / Einfluss: 42 Prozent

Kurz vor seinem Rücktritt steht SVP-Bundesrat Guy Parmelin erstmals an der Spitze des Sympathie-Rankings. Er punktet mit seiner bodenständigen Art und seinem Auftritt an der Fussball-WM. Sein Rücktritt spielte bei der Erhebung keine Rolle, da diese vor der Bekanntgabe durchgeführt wurde. Der Wirtschaftsminister konnte auch beim wahrgenommenen Einfluss zulegen. Dazu beigetragen haben die Zollverhandlungen mit den USA sowie der Abschluss neuer Freihandelsabkommen. Als Bundespräsident hatte Parmelin zudem eine repräsentative Rolle inne.

2:39 «I can English understand»: Das sind Parmelins Kult-Momente als Bundesrat

Martin Pfister (Mitte)

Sympathie: 3.4 von 5 / Einfluss: 12 Prozent

Der Mitte-Bundesrat Martin Pfister (63) ist weiterhin populär, wurde aber vom Überflieger Parmelin auf den zweiten Platz verwiesen. Seine Werte beim wahrgenommenen Einfluss konnte er leicht steigern. Sie liegen jedoch weiterhin auf vergleichsweise tiefem Niveau. Der Verteidigungsminister ist seit seinem Amtsantritt stark gefordert. Ein Grund dafür sind auch die Hinterlassenschaften seiner Vorgängerin Viola Amherd.

Karin Keller-Sutter (FDP)

Sympathie: 3.2 von 5 / Einfluss: 63 Prozent

Auf dem dritten Platz im Sympathie-Ranking steht neu FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Damit konnte sie gegenüber dem Vorjahr deutlich an Sympathie gewinnen. Punkto Einfluss steht die Finanzministerin nach wie vor klar an der Spitze des Rankings – auch wenn ihr Einfluss etwas geringer eingeschätzt wird als zuvor. Ihren jüngsten Erfolg feierte sie in der Herbstsession: Die Ständeräte folgten ihr gegen den Widerstand der UBS bei den strengeren Eigenkapitalvorschriften für Grossbanken.

Beat Jans (SP)

Sympathie: 2.9 von 5 / Einfluss: 7 Prozent

An Sympathie eingebüsst hat SP-Bundesrat Beat Jans (62). Der Justizminister fiel vom zweiten auf den vierten Rang zurück und weist sehr ähnliche Werte auf wie SVP-Bundesrat Albert Rösti (59). Im vergangenen Jahr wurde er von politischen Gegnern wegen seines Wirkens in der Asylpolitik scharf kritisiert. Das dürfte sich auf seine wahrgenommene Popularität ausgewirkt haben. Seinen Einfluss bewerten die Befragten weiterhin als gering.

Albert Rösti (SVP)

Sympathie: 2.9 von 5 / Einfluss: 53 Prozent

Die Sommermonate haben SVP-Bundesrat Albert Rösti zugesetzt. Seine Einschätzungen während der anhaltenden Hitze sorgten für scharfe Kritik aus dem linksgrünen Lager. Mittlerweile finden ihn fast gleich viele Befragte unsympathisch wie sympathisch. Beim Einfluss verteidigt Rösti jedoch weiterhin den zweiten Platz. Das dürfte damit zusammenhängen, dass er als Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) einen besonders breit gefächerten Zuständigkeitsbereich verantwortet.

Elisabeth Baume-Schneider (SP)

Sympathie: 2.8 von 5 / Einfluss: 4 Prozent

SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider belegt beim Sympathie-Ranking unverändert den zweitletzten Platz. Beim wahrgenommenen Einfluss bildet die Innenministerin erneut das Schlusslicht.

Ignazio Cassis (FDP)

Sympathie: 2.7 von 5 / Einfluss: 8 Prozent

FDP-Bundesrat Ignazio Cassis (65) konnte bei den Sympathiewerten etwas zulegen. Doch er steht weiterhin am Ende des Rankings. Das dürfte auch mit den kritischen Voten zur bundesrätlichen Aussenpolitik zusammenhängen. Eine Mehrheit der Befragten bewertet das Verhalten der Regierung gegenüber den USA, Israel und Russland als zu freundlich. Auch beim Einfluss hat der Aussenminister nach wie vor einen sehr tiefen Wert.