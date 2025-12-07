Die Schweizer Waffenhersteller stehen unter Druck. Bundesbern will deshalb das Kriegsmaterialgesetz lockern. Doch reicht das? Roderich Kiesewetter, ein Schwergewicht in der deutschen Sicherheitspolitik, ist skeptisch.

Robin Bäni Redaktor

Es geht um Waffen, Munition und die Frage, wer sie bekommen soll. Viele Länder sind ausgeschlossen, da die Schweiz eines der strengsten Kriegsmaterialgesetze der Welt hat. Erst vor wenigen Jahren wurde es auf Druck der Bevölkerung verschärft. Doch das war vor dem Angriff auf die Ukraine, der in Europa eine sicherheitspolitische Wende eingeläutet hat. Seither ringt das Parlament um eine Lockerung. Nun ist diese Woche ein wegweisender Entscheid gefallen.

Im Ständerat wie im Nationalrat setzte sich eine Mitte-rechts-Mehrheit durch. In Zukunft sollen Käuferländer grundsätzlich frei bestimmen, wie sie Schweizer Kriegsmaterial weiterverwenden. Zudem will das Parlament 25 westliche Staaten selbst dann beliefern, wenn sie in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind. Weiterhin tabu bleiben Exporte in Länder, die systematisch Menschenrechte verletzen oder bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass sie die Waffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzen.

Ohne Deutschland geht es nicht

Der Bundesrat hat bislang alle Gesuche abgelehnt, in denen eine Weitergabe von Kriegsmaterial an die Ukraine gefordert wurde. Mehrere europäische Länder haben daraufhin signalisiert, Schweizer Rüstungsgüter zu meiden, sollte Bundesbern an seiner restriktiven Praxis festhalten. Selbst Deutschland, der grösste Abnehmer, hat mehrfach angedeutet, die Schweizer Industrie künftig zu umgehen. Für die hiesigen Hersteller wäre das ein herber Schlag. Fast die Hälfte aller Waffenexporte geht nach Deutschland. Im ersten Halbjahr 2025 war es ein Volumen von 160 Millionen Franken. Danach folgen die USA mit 50 Millionen.