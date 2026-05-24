Alt Bundesrat Christoph Blocher trägt seit Jahrzehnten eine Brille. Jetzt ist damit Schluss, wie der alt Bundesrat in einem Video erklärt. Er zeigt sich dabei auch als Sparfuchs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christoph Blocher, 85, trägt seit Mai 2026 keine Brille mehr

Nach Grauem Star-OP sieht er klarer, trägt aktuell Sonnenbrille

Lesebrille für 12 Franken, scherzt über Sparsamkeit in «Tele Blocher»

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Es ist eines der bekanntesten Gesichter der Schweiz: Wer kennt Christoph Blocher nicht? Der alt Bundesrat und SVP-Vordenker gehört wohl zu den am meisten abgebildeten Politikern in den letzten Jahren. Grauer Seitenscheitel, Brille. So kennt man ihn.

Jetzt müssen sich Herr und Frau Schweizer beim Blocher-Anblick etwas umgewöhnen. Der alt Bundesrat trägt seit Anfang Woche keine Brille mehr. Den Grund dafür verrät er in seiner Sendung «Tele Blocher». Der 85-Jährige hat den Grauen Star erfolgreich operiert. Die Brille dürfte damit der Geschichte angehören, erklärt Blocher. Um ganz sicher zu sein, muss er noch einige Tage warten. Nach der OP trägt er derzeit eine Sonnenbrille.

Blocher ist auch ein Sparfuchs

«Du machst die Operation und am anderen Tag brauchst du die Brille nicht mehr», sagt Blocher. Die Berge habe er noch nie so klar gesehen von seinem Sitz in Herrliberg ZH.

Angewiesen sein wird Blocher auf seine Lesebrille, die er aus seinem Kittel zieht. Der milliardenschwere Unternehmer Blocher gibt sich dabei sehr sparsam: Die Lesebrille, die er in die Kamera hält, kauft er für 12 Franken. «Da kann man ein paar kaufen und mal eine liegen lassen», scherzt der 85-Jährige. «Sie können sich ein paar leisten», kontert «Tele Blocher»-Moderator Matthias Ackeret (62).