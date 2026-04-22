SVP-Doyen Christoph Blocher verkauft sein Zeitungsimperium an die Betreiberin des Newsportals nau.ch. Im Gegenzug beteiligt sich Blochers Robinvest AG mit 15 Prozent an der Nau-Herausgeberin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christoph Blocher verkauft Gratiszeitungen an Interact Media Group (IMG)

Blochers Robinvest AG hält künftig 15 Prozent an IMG

23 Gratiszeitungen mit 700'000 Auflage und 4 Mio. Online-Nutzern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Seine regionalen Gratiszeitungen hätten über Jahrzehnte hinweg eine treue Leserschaft aufgebaut, wirbt SVP-Doyen Christoph Blocher (85). Trotzdem will er sie jetzt verkaufen: Mit der Interact Media group AG (IMG) habe er nun eine Partnerin gefunden, welche diese Titel im Printbereich weiterführt und gleichzeitig in die digitale Zukunft begleitet. Diese betreibt das Portal nau.ch

«Es ist der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung in neue Hände zu legen, die das Zusammenspiel von Print und Digital erfolgreich vorantreiben können», zeigt sich Blocher überzeugt.

Die IMG, Betreiberin des Newsportals nau.ch, übernimmt die Zeitungshaus AG, eine Tochtergesellschaft von Blochers Robinvest AG. Gleichzeitig beteilige sich diese mit 15 Prozent an IMG, wie die beiden Partner mitteilen.

Blocher und sein Medienimperium 150 Millionen für die Medien SVPler wollten auch Staatsgelder für Blocher-Blätter

Mit diesem Deal vereine die Gruppe 23 Gratiszeitungen mit einer Gesamtauflage von 700'000 Exemplaren und 4 Millionen monatlichen Nutzern im digitalen Bereich. So verbinde sie lokale Printstärke mit digitaler Reichweite.

SVP-Urgestein Blocher kann auf eine langjährige Medienerfahrung zurückblicken. 2010 hatten vordergründig Financier Tito Tettamanti und Medienanwalt Martin Wagner die «Basler Zeitung» gekauft. Erst 2013 hatte sich das Gerücht bestätigt, dass eigentlich Blocher hinter dem Deal steckt – die Empörung in Basel war gross. 2014 übernahmen Blocher, der Journalist Markus Somm und der Medienmanager Rolf Bollmann die «BaZ» dann offiziell.

2018 schliesslich verkaufte die Zeitungshaus AG um Blocher die «Basler Zeitung» an Tamedia. Im Gegenzug übernahm sie das «Tagblatt der Stadt Zürich», den «Rümlanger» und den «Furttaler».